Poliambulatorio di Roverbasso: i Comuni di Codognè e Gaiarine donano un sanificatore

Le Amministrazioni comunali di Codognè e Gaiarine nella giornata di sabato hanno donato un sanificatore d'aria professionale al Poliambulatorio di Roverbasso (frazione di Codognè), utile per aumentare la sicurezza sia del personale medico che degli utenti. In questi mesi sono stati difatti numerosi gli incontri tra le due Amministrazioni comunali, i medici operanti nel Poliambulatorio e l'Ulss 2 Marca trevigiana finalizzati a risolvere la permanenza di alcuni pazienti all'ingresso, almeno degli utenti più anziani, in sala d'attesa. Grazie a questo utile strumento ora dovrebbe essere permesso che almeno due persone possano essere accolte in sala d'attesa per un massimo di 15 minuti prima dell'appuntamento.