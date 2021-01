Case di Soggiorno “Prealpina” e "Binotto": adesione al vaccino oltre il 95%

Importante giornata di vaccinazioni anti Covid-19 lunedì alla Casa di Soggiorno “Prealpina” e alla Casa di Soggiorno “G. e A. Binotto” di Cavaso del Tomba. I professionisti sanitari della struttura, coordinati dalla task force dell’Ulss 2 della Marca Trevigiana, hanno provveduto a somministrare i vaccini sia agli ospiti che al personale. Ottimo il dato delle adesioni che si attesta attorno al 95% del totale. Sono stati 137 gli ospiti e 88 gli operatori vaccinati nelle due strutture.

“Ottima l’adesione del personale impiegato nelle due strutture, un gesto di responsabilità e di amore non solo verso sé stessi, le proprie famiglie e l’intera collettività, ma soprattutto verso gli ospiti, persone fragili che più degli altri devono essere tutelati dalle conseguenze di questo terribile virus – commenta l’amministratore delegato del Gruppo Prealpina che gestisce la “Prealpina” e la “Binotto”, Giuseppe Franceschetto – e davvero rilevante anche il numero di dosi somministrate agli ospiti, con oltre il 95% di adesione, tolto chi era impossibilitato a vaccinarsi per motivazioni di natura sanitaria. Siamo convinti che il vaccino rappresenti davvero l’arma fondamentale per attenuare la morsa del Covid-19, soprattutto per le nostre comunità caratterizzate dalla presenza di persone fragili, maggiormente esposte a questa terribile epidemia - conclude Franceschetto - Ci vorrà senz’altro ancora molto tempo e sarà quanto mai necessario continuare a rispettare rigorosamente tutte le misure di precauzione e contenimento del virus: un primo importante tassello per il ritorno alla tanto desiderata normalità, però, oggi è stato posto!”.