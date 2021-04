Vittorio Veneto: attivato il servizio di assistenza per prenotare le vaccinazioni

Dopo l'attivazione della piattaforma regionale per la prenotazione online delle vaccinazioni anti-Covid, il comune di Vittorio Veneto ha istituito un ulteriore servizio a disposizione di quanti non hanno sufficiente dimestichezza con l’utilizzo della rete o del computer.

Chi non fosse autonomo nell’effettuare la prenotazione via web, potrà dunque rivolgersi all'InformaVittorioVeneto, in Piazza del Popolo, 16, e verrà assistito nella procedura. Per effettuare la prenotazione online è necessario avere a disposizione il proprio codice fiscale, i dati personali e un indirizzo e-mail. Le persone sprovviste di computer, tablet, smartphone o poco abituate alle pratiche informatiche, potranno quindi rivolgersi all’ufficio nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.30-12.30; il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle 17.30. Per poter accedere al servizio sarà necessario prendere prima un appuntamento telefonando allo 043840371 e ricordare di portare poi con sé la tessera sanitaria e il codice fiscale. Attualmente si possono prenotare solo: Over 80, i nati dal 1942 al 1951, persone affette da gravi patologie e disabili gravi (Legge 104/1992 art. 3 c.3);