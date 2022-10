Oculistica Conegliano: il dottor Nicola Zemella nuovo primario

Il dottor Nicola Zemella è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di oculistica dell’ospedale di Conegliano. Nominato dal direttore generale, dopo la selezione svoltasi il 23 settembre, Zemella prenderà servizio il prossimo 15 novembre.

La carriera

Nato nel 1976 a Treviso, ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Udine nel 2002 e la specializzazione in oftalmologia nel 2006; ha iniziato poi il suo percorso professionale il 16 gennaio 2008 proprio all’oculistica dell’ospedale di Conegliano dove è rimasto fino al febbraio 2011. A marzo dello stesso anno si è trasferito all’ospedale di San Donà di Piave fino al 21 maggio 2017. Dal 22 maggio 2017 è in servizio all’ospedale dell’Angelo di Mestre dove ricopre l’incarico di natura professionale “Patologie retiniche: gestione, diagnosi e terapie”. Zemella vanta oltre 7mila interventi come primo operatore, rivolti principalmente alla chirurgia vitreo retinica per la cura delle patologie della retina, presenta un’apprezzabile attività scientifica, con pubblicazione di articoli, abstract, capitoli di libri e una notevole attività di aggiornamento, con partecipazione a corsi e congressi anche all’estero, in qualità di relatore, di moderatore e di docente. Ha frequentato e collaborato con Cliniche oftalmologiche in Italia e all’estero.

Il commento

«Al dottor Zemella, che prenderà la guida dell’oculistica di Conegliano, rivolgo un sincero bentornato - conclude il direttore generale Francesco Benazzi -. Si tratta di un eccellente professionista che sicuramente saprà continuare l’ottima tradizione del reparto, storicamente diretto dal dottor Giovanni Prosdocimo fino al suo pensionamento avvenuto nello scorso aprile. Ringrazio il dottor Francesco Romano che ha retto con competenza il reparto in questo periodo».