Oras, pronta la nuova sala TC: «Strumento diagnostico fondamentale»

L'ospedale riabilitativo di alta specializzazione (Oras) a Motta di Livenza ha presentato la nuova apparecchiatura TC 128 Strati, inserita in una nuova sala dedicata, pensata per la miglior accoglienza possibile dei pazienti.

Un importante investimento al servizio degli utenti, dopo l’acquisto di un nuovo densitometro osseo ed il rinnovamento delle dotazioni di Cardiologia, con l’acquisto di cinque ecotomografi (2 Angiologici, 2 Cardiologici e 1 Multidisciplinare), e del Poliambulatorio. Giovedì 6 ottobre il taglio del nastro alla presenza della dottoressa Orianna Romanello, amministratore delegato di Oras Motta di Livenza. «Con questa nuova sala Oras diventa sempre più un riferimento consolidato a livello regionale per la riabilitazione di terzo livello negli ambiti neuromuscolare, cardiologico e pneumologico, svolgendo un ruolo sempre più rilevante nell’erogazione di prestazioni specialistiche con apparecchiature di ultimissima generazione».

La TC 128 Strati sarà uno strumento diagnostico fondamentale per Oras e Ulss 2, che permetterà di evitare lo spostamento quotidiano di pazienti e di non gravare sulla Radiologia dell'ospedale di Oderzo, riducendo i tempi di attesa. Ma è uno strumento prezioso specialmente per la popolazione, che troverà un’ampia offerta sanitaria di alta qualità. Le prestazioni, già in prenotazione nel Cup dell’Ulss 2 e di Oras, saranno effettuate a partire da lunedì 10 ottobre. «Grazie alla professionalità di tutti gli operatori sanitari e all’implementazione di nuove apparecchiature, ogni giorno siamo in grado di prenderci cura del paziente con sempre maggiore precisione ed efficienza» conclude la dottoressa Romanello.