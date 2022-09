Alzheimer, al via gli screening gratuiti per Over 65

Ha preso il via mercoledì 21 settembre, in concomitanza con la ricorrenza della Giornata mondiale dell’Alzheimer, la campagna di prevenzione del decadimento cognitivo promossa da Ulss 2 e Israa, dedicata agli Over 65 residenti nella Marca.

Fino al 31 ottobre le persone interessate potranno sottoporsi gratuitamente a un veloce test di screening delle componenti della memoria e, con l’occasione, ricevere dai professionisti suggerimenti utili a preservare il proprio benessere cognitivo. L'iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto europeo ValueCare, si propone di sensibilizzare le persone sul tema delle demenze e promuovere stili di vita sani e consapevoli per un invecchiamento attivo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria del Centro per i disturbi cognitivi e le demenze al numero 0422 323395.