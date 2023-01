Smettere di fumare, incontri di gruppo gratuiti a Montebelluna

Sono aperte le iscrizioni al trattamento di gruppo per fumatori che desiderano liberarsi dalla dipendenza da nicotina che prenderà il via a Montebelluna il 1° febbraio 2023. Il percorso, gratuito, si articola in nove incontri, dalle ore 20 alle 22, condotti da una psicologa e una pedagogista, coadiuvate in alcune serate da un medico e da altre figure sanitarie.

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la sede comunale di "Casa Roncato", in Largo X Martiri. Per l’iscrizione è possibile compilare il form reperibile al link https://bit.ly/3vLtrLw o telefonare al numero 0423 732759 nei seguenti orari:

il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

il martedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30.

il venerdì dalle 8.30 alle 13.

Le iscrizioni sono a numero chiuso e avranno come termine ultimo martedì 31 gennaio 2023. Negli anni è stata ampiamente dimostrata l’efficacia dei trattamenti di gruppo per smettere di fumare, grazie al confronto tra i partecipanti e alla condivisione di strategie utili al raggiungimento dell’astensione da tabacco e più in generale al miglioramento dello stile di vita.