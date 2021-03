Consulenza logopedica per bambini: attivato lo sportello dell'Ulss 2

Nel distretto di Pieve di Soligo al via il progetto sperimentale "Età evolutiva". Una logopedista sarà a disposizione di genitori e insegnanti per consulenze telefoniche

In questo momento di emergenza sanitaria il servizio "Età evolutiva" del distretto Pieve di Soligo, in via sperimentale, ha deciso di offrire ai genitori e agli insegnanti di bambini in età prescolare e scolare uno sportello telefonico di consulenza logopedica, che rappresenta un primo spazio di ascolto e di informazione in merito alle problematiche e agli interventi relativi al linguaggio e agli apprendimenti.

Lo spazio sarà gestito da una logopedista che fornirà indicazioni, consigli e consulenza a genitori e insegnanti su dubbi che riguardano la presenza di eventuali disturbi del linguaggio, su difficoltà di apprendimento scolastico. Saranno fornite, inoltre, strategie da attivare di fronte alle difficoltà del bambino e indicazioni per l’accesso al servizio. La logopedista sarà disponibile per consulenze telefoniche, al numero 0438662949, il mercoledì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.