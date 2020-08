Covid, 12mila turisti sottoposti a tampone nel weekend di Ferragosto

Negli ultimi due giorni in Veneto oltre 12mila turisti sono stati sottoposti al loro rientro dalle vacanze a tampone per verificare la positività o meno al Coronavirus. Domenica 16 agosto è stata un'altra giornata di grande afflusso per i “punti tampone” allestiti dalle Ulss e aziende della regione: alle ore 13 erano già oltre 5300 i tamponi effettuati.

Come già avvenuto il giorno di Ferragosto anche oggi le persone che sono rientrate dalle vacanze hanno potuto effettuare il controllo per il Covid-19 senza dover prendere appuntamento. Nel distretto dell'Ulss 2 - Marca trevigiana sono stati 991 i tamponi effettuati, così suddivisi: Conegliano 339, Treviso 317, Castelfranco 237, Oderzo 98. Nei due giorni i tamponi complessivi sono stati 2241.