Tecnologia e valori. E' possibile connettere il cuore?

Tecnologia e intelligenza artificiale sono frutto del lavoro umano, di una persona che con le sue competenze e i suoi valori ha programmato quei sistemi in modo da agevolare le nostre vite. Siamo sicuri che tecnologia e AI siano solo questione di codici? Quanto i nostri valori inficiano sul risultato finale? Per approfondire il tema Cimba Italy ha organizzato la tavola rotonda "Connettere il cuore.Come possiamo incoraggiare le persone a riflettere sui propri valori, a disconnettersi dalla frenesia tecnologica?”, che si svolgerà questo pomeriggio alle 18 nella sala conferenze dell’Hotel Fior di Castelfranco. Parteciperanno Cristina Turchet, direttrice dei corsi Cimba, Carlos Dos Santos, ceo di Amorim, Maruska Fiorotto, responsabile delle risorse umane in pixartprinting, Martina Franzini, fondatrice di WonderMoove e Somatic Coach, ICF Professional Certified Coach e Mauro Zan, esperto in finanza internazionale e Responsabile degli investimenti in Equity. I valori regolano i nostri comportamenti, le nostre scelte e le nostre relazioni. Non si tratta solo di scelta etica o morale, ognuno di noi ha quelli per cui si batterebbe e senza i quali non sarebbe la stessa persona, come, senza, non lo sarebbe la sua vita. I valori non sono uguali per tutti e non sono statici. Si evolvono con il tempo e si adattano alle circostanze che ci si propongono davanti, ogni giorno. Eppure, ci sono valori fondamentali che resistono al tempo, come la dignità umana e il rispetto reciproco. Questi valori universali sottolineano l’importanza di trattare gli altri con empatia e cortesia, promuovendo un mondo in cui la diversità è accolta come una ricchezza anziché temuta. «Ogni volta che nel nostro campus incontriamo qualcuno per la prima volta, finiamo sempre per parlare di valori» spiega Al H.Ringleb, fondatore di Cimba Italy, «È come se fosse un primo test per capire se abbiamo qualcosa in comune, se siamo fatti della stessa pasta. E non importa se il valore dell’uno coincida con quello dell’altro. L’importante è avere la medesima forza per perseguirli. Quella scintilla talmente potente che trasforma noi stessi in una persona migliore, ogni giorno di più». I valori sono dunque parte integrante dell’esperienza Cimba: «Nei nostri corsi, sin dagli anni ’80 abbiamo inserito approfondimenti di etica, riteniamo che una crescita professionale non possa esserci senza quella personale, sulla quale noi puntiamo molto, non a caso il nostro motto è be your best». Etica e disposizioni valoriali risultano dunque fondamentali anche nel progresso e nella tecnologia. «Siamo convinti che in un momento come questo in cui la tecnologia sembra giocare un ruolo preponderante, solo chi ha dei sani principi e valori riesce ad emergere. Basta pensare all’intelligenza artificiale, non esisterebbe se i suoi creatori fossero stati persone senza etica o senza valori?».