Trapianti di tessuti: il 2023 anno record per Fondazione banca tessuti di Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche nel 2023 la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto raggiunge uno straordinario traguardo mai conseguito finora: sono 7.100 i tessuti distribuiti che hanno permesso di migliorare la qualità di vita a grandi e piccoli pazienti.

Un record che conferma come a oggi tra le 29 banche dei tessuti la Fondazione sia un’eccellenza nel panorama nazionale ed internazionale, un sistema che risponde alle richieste di 290 Centri Trapianti, compreso l’estero. Sono proprio i successi dei pazienti trattati che stanno portando numerosi chirurghi a sviluppare l’ uso di tessuto omologo e negli ultimi anni si è assistito a un significativo aumento di richieste per molti pazienti pediatrici: vengono distribuite valvole cardiache per curare specifiche malformazioni, la membrana amniotica per la cura di grandi ustioni e specifici segmenti ossei per pazienti pediatrici oncologici. Aumentate le richieste di membrana amniotica del 50% rispetto all’anno precedente. Inoltre il 2023 caratterizza FBTV per la distribuzione di un condotto arterioso utilizzato, prima volta al mondo, per la ricostruzione di trachea e arteria anonima.

«Sono molto orgogliosa di questo traguardo - spiega la dottoressa Trojan, direttrice della Fondazione - un risultato raggiunto negli anni grazie a una grande sinergia con i clinici, collaborazioni che permettono di migliorare la cura offrendo tessuti sempre più rispondenti alle aspettative dei pazienti». Rispetto al 2022 sono aumentate anche le donazioni con 1.167 tra donatori multitessuto e viventi. FBTV è la più importante Banca italiana per volume di tessuti trattati; dal 2001 ha sviluppato un’intensa attività di reperimento di tessuti omologhi - ossia dello stesso tipo di quello da sostituire e proveniente da un’altra persona - riuscendo ad offrire notevoli opportunità terapeutiche migliorative per la salute dei pazienti. «A oggi il nostro obiettivo è di continuare il lavoro in modo da offrire ai cittadini la possibilità di un innesto di tessuto omologo per cure che migliorino la loro qualità di vita e i successi dei pazienti trattati ne sono la conferma, ciò è possibile grazie anche a tutti i colleghi che sostengono con entusiasmo le attività della Banca. Di fronte a un risultato così importante, però, occorre innanzitutto ringraziare le famiglie dei donatori e tutti gli operatori coinvolti nel processo donativo, dai medici agli infermieri, ai volontari delle associazioni» conclude la dottoressa Trojan.