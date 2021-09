Treviso: diagnostica cardiologica al domicilio dei pazienti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si chiama CardioaCasa un nuovo progetto di telecardiologia a domicilio, con standard qualitativi garantiti e certificati da un'azienda che opera da 25 anni in ambito di telemedicina cardiologica, servizio attivato in questi giorni nell'area di Treviso e provincia. L'anima del progetto è Fulvio Ricci, trevigiano, una lunga esperienza manageriale in una grande impresa nazionale, che ha deciso di investire nell'ambito della prevenzione cardiologica e del welfare sanitario. "Il Covid ha acuito alcune criticità del sistema sanitario, che in parte esistevano prima della pandemia, vedi le liste d'attesa per la diagnostica e il rischio di sovraffollamento delle strutture. Noi abbiamo ascoltato un bisogno del territorio e creato un modello organizzativo in grado di rispondere efficacemente alla richiesta di un servizio fondamentale, in area cardiologica, che grazie alla telemedicina e all'evoluzione tecnologica, può oggi fornire risposte immediate e certificate, direttamente a casa del paziente". Come funziona nello specifico il servizio di CardioaCasa? La persona interessata prenota il proprio esame cardiologico a domicilio, elettrocardiogramma (ECG) o Holter, dalla piattaforma elettronica www.cardioacasa.it, oppure scrivendo un'email a info@cardioacasa.it, telefonando o inviando un messaggio whatsapp al 320.4123975. Nel giorno e orario prestabiliti, a casa del paziente si presenta uno staff infermieristico specializzato, con la strumentazione necessaria, che prepara il paziente, esegue l'esame diagnostico richiesto e trasmette in tempo reale i dati alla centrale operativa sanitaria, presidiata h24 da medici cardiologi, 365 giorni all'anno. Infine, viene consegnato al paziente il referto, che è valido ai fini medico-legali per gli usi richiesti e consentiti dalla legge. "La nostra forza - spiega Ricci - deriva dal partner operativo che abbiamo scelto: Cardio On Line Europe (www.cardioonlineeurope.com), azienda attiva sul territorio italiano ed estero da 25 anni, specializzata nella telecardiologia, che ogni giorno eroga una media di 700-800 prestazioni, con punte anche di 1.300-1.500 refertazioni diagnostiche. Questo è possibile grazie ad una struttura operativa 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, fisicamente presidiata da cardiologi e tecnici, che dialogano con l'esterno attraverso una piattaforma digitale certificata dal Ministero della Salute per i servizi di telemedicina, refertando in conformità al Regolamento europeo 910/2014 in materia di firma elettronica qualificata. I referti emessi sono validi ai fini medico-legali per gli usi richiesti e consentiti dalla legge. Ad esempio, l'elettrocardiogramma è un esame di cui necessita chi ha già patologie cardiovascolari e bisogno di controlli periodici, ma anche chi semplicemente deve presentare un certificato medico sportivo non agonistico per frequentare la palestra, oppure chiunque abbia a cuore la gestione della propria salute. Pensiamo davvero che la telemedicina sia un modello operativo che sarà sempre più utilizzato dalla popolazione, che oggi ne comprende appieno vantaggi e potenzialità". La comodità di non doversi spostare da casa, per antonomasia il luogo più sicuro per chiunque, consente infatti al paziente di risparmiare tempo, evitare attese, e ricevere al contempo un servizio professionale, efficiente, certificato e tempestivo. Con la telemedicina sono i dati a viaggiare, non più il paziente. Gli elettrocardiogrammi di CardioaCasa sono refertati in tempo reale; gli Holter cardiaci entro 24-48 ore dalla ricezione dell'esame in piattaforma; gli Holter pressori entro 45 minuti dalla ricezione. In caso di anomalie o allerta per qualunque referto risultato patologico o tendenzialmente tale, il paziente viene contattato dai cardiologi della centrale operativa.