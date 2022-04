Treviso, la nuova pediatra di famiglia è la dottoressa Roberta Ponti

Da venerdì 1° aprile la dottoressa Roberta Ponti, pediatra di famiglia, ha sostituito la dottoressa Rosa Anna Rimpici che, per motivi di salute, deve cessare improvvisamente la propria attività con pensionamento anticipato.



Il Comune di Treviso e l'Ulss 2 ringraziano la dottoressa Rimpici per gli oltre 20 anni di attività al servizio dei bambini e delle loro famiglie. La nuova pediatra dottoressa Ponti riceverà su appuntamento, chiamando il numero 351 6089887, nello stesso studio della dottoressa Rimpici, in. Questi gli orari delle visite: lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17. Martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. La tessera sanitaria verrà inviata per posta.