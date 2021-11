Al via a Treviso un nuovo corso per Operatore Socio Sanitario

Le strutture sanitarie e assistenziali della provincia di Treviso necessitano di Operatori Socio Sanitari che sono divenuti sempre più importanti nella gestione dei pazienti. Ecco perché la Regione Veneto ha programmato l’attivazione di alcuni percorsi che permetteranno agli interessati di raggiungere la qualifica di OSS Operatore Socio Sanitario e poter intraprendere questa professione.

Un’opportunità lavorativa importante che verrà presentate nel corso dell’incontro programmato presso la scuola di formazione professionale “Leonardo da Vinci” di Treviso in via Fonderia, 43 il giorno 4 dicembre alle ore 10.00. L’ente gestore presenterà agli interessati le modalità di accesso ai prossimi percorsi oltre che le caratteristiche stesse del corso. I posti disponibili sono 30 e gli allievi che supereranno l’esame finale conseguiranno l’attestato di Qualifica Professionale di Operatore Socio-Sanitario valido su tutto il territorio nazionale. La formazione si divide nella parte di attività formativa teorica della durata di 480 ore e la parte di attività formativa pratica della durata di 520 ore. Per assicurare la massima flessibilità nella partecipazione al percorso, l’attività formativa in presenza sarà integrata con formazione a distanza (FAD). Per poter effettuare l’iscrizione al corso è necessario avere assolto all’obbligo formativo, oppure avere compiuto 18 anni e aver conseguito la licenza media. I cittadini stranieri devono possedere il certificato di competenza linguistica.

Ai corsi possono partecipare sia le persone occupate che le persone disoccupate per le quali la Giunta regionale valuta periodicamente la possibilità di sostenere la partecipazione al percorso formativo attraverso l’erogazione di un voucher formativo individuale cofinanziato dal POR FSE. Per informazioni: www.accademiaformaprof.com – info@accademiaformaprof.com oppure telefonare al numero 0422406760.