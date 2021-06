Treviso, Giavera, Breda e Vittorio Veneto: riparte "Ridatti una mossa"

Anche quest’estate torna per l’ottavo anno l’iniziativa “Ridatti una Mossa”, il programma estivo di attività motoria che prevede lezioni gratuite nel verde di alcuni parchi comunali. Quest’edizione è organizzata dal Servizio promozione della salute dell’Unità operativa prevenzione e controllo delle malattie croniche dell’azienda Ulss 2, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Treviso, Breda di Piave, Giavera del Montello e Vittorio Veneto.

Nonostante le difficoltà vissute dalle associazioni sportive, un buon numero tra le aderenti alla rete trevigiana per l’attività fisica “Lasciamo il segno” ha risposto prontamente. In questi mesi di chiusura è mancata la socializzazione e il movimento all’aperto per cui il valore di questa iniziativa assume maggior importanza, offrendo l’opportunità di muoversi, di riappropriarsi degli spazi verdi e di stare insieme in salute. Il Covid ci ha ricordato che va ripensato il nostro stile di vita nel suo complesso e con questo progetto si può ri-cominciare a muoversi all’aperto, sperimentando varie attività sportive fino a trovare quella più adatta ad ognuno di noi.

A Treviso le lezioni si svolgeranno a Villa Margherita dal 17 giugno, a Breda di Piave in vari punti del territorio comunale da oggi, lunedì 14 giugno, a Giavera del Montello presso Villa Wassermann dal mese di luglio e a Vittorio Veneto presso il Parco Papadopoli dal 21 giugno. Durante le attività saranno rispettate le misure anti Covid, garantendo comunque fitness e socializzazione. L’offerta delle discipline è notevole: dalla Ginnastica Posturale Dolce al Pilates, dal Tai Chi a pratiche propedeutiche alla danza, dallo Yoga al Nordic Walking e tanto altro ancora. Si tratta di pratiche aperte a tutti, anche a principianti, con alcune proposte adatte alla terza età e alla gravidanza. Le iscrizioni per Treviso, Breda di Piave e Giavera del Montello si effettuano on-line al link https://www.aicstreviso.com/ridatti-una-mossa.html dal quale si possono scaricare o consultare i calendari delle attività. Le iscrizioni in sede Aics sono possibili solo su appuntamento telefonico al 3206105012 - 3206633529.

Con una modica quota di iscrizione, necessaria per il tesseramento e la copertura assicurativa AICS (ente di promozione sportiva che supporta il progetto) si potranno praticare tutte le attività, previa esibizione del certificato medico non agonistico. Sarà necessario presentarsi agli istruttori delle varie attività scelte con la tessera già sottoscritta.

Per Vittorio Veneto le preiscrizioni partiranno da oggi, lunedì 14 giugno, dalle 9.00 alle 11.00, in Piazza del Popolo, lato Sportello Donna; poi mercoledì 16 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, sotto la Loggia del Museo della Battaglia a Ceneda. Informazioni presso: Associazione Ki Do ryu 3476507286, Ufficio Sport del Comune di Vittorio Veneto: 0438.569315. Cerca in Facebook e su Instagram l’attività digitando #ridattiunamossa2021 #lasciamoilsegno. FB @ridatti una mossa - vittorio veneto