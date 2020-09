Al via la settimana per l'allattamento, tutti gli eventi in programma

Prende il via domani, giovedì 1 ottobre, la Settimana mondiale dell’allattamento che prevede, nell’Ulss 2, una serie di iniziative.

Distretto Treviso: “Mamma, che latte”, è il titolo dell’approfondimento rivolto, oltre che a mamme e neo mamme anche a tutti coloro che sono in contatto con il bambino nei primi mesi di vita. Gli incontri si terranno il 5 ottobre nella sala comunale di via del Galletto, a Santa Bona, e il 7 ottobre, nella sala comunale di via Sant’Antonino 190/A.

Lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30 nella Sala conferenze del Museo Bailo, si svolgeranno, invece, incontri per donne in gravidanza e neo mamme che vedranno la presenza del dr. Enrico Busato, direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia del Ca’ Foncello, della dott.ssa Marika Buffo, della Neonatologia di Treviso e delle ostetriche Laura Zamuner e Sonia Segato. Gli incontri organizzati a Treviso nell’ambito della Settimana dell’allattamento rientrano nell’iniziativa “Il mese del bambino”, promossa per il secondo anno consecutivo dal Comune in collaborazione con Ulss 2 e associazioni, con il coordinamento dello Spazio Famiglia Treviso.

Distretto Asolo: Il Punto nascita dell’Ospedale di Montebelluna organizza, in occasione della settimana per l’allattamento, cinque incontri on line per le famiglie (vd locandina allegata). Si inizia domani, giovedì 1 ottobre, alle ore 15, con “Allattamento un momento d’amore: i primi giorni”. Per partecipare o per informazioni si può inviare una mail a ginecologia.montebelluna@aulss2.veneto.it

Distretto Pieve di Soligo: L’Area Materno Infantile ha organizzato, nei giorni 1-2-5-6 e 7 ottobre, uno spazio telefonico (vedasi per orari locandina allegata). Mamme e future mamme possono ricevere informazioni consigli, supporto e consulenze sull’allattamento al seno o iscriversi a uno degli incontri on line che il personale del Consultorio Familiare e del Punto Nascita di Conegliano terrà il 2-5-6 e 7 ottobre dalle 10 alle 12.