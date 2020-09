Donna in gravidanza, dallo yoga alla danza: al via un progetto per restare in forma

“Restiamo attive”: è questo lo slogan del progetto rivolto alle donne in gravidanza. L’iniziativa, sviluppata dal Servizio di Promozione della Salute, in collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile e i Consultori Familiari, e con il sostegno delle “Red Panthers – Rugby Treviso”, ha visto la creazione di una rete che coinvolge trentanove associazioni della provincia di Treviso, aderenti alla rete “Lasciamo il segno”.

«L’obiettivo è favorire il movimento in gravidanza, utile sia alla mamma sia al nascituro -sottolinea Paolo Patelli, direttore dell’Unità Operativa “Prevenzione e controllo malattie croniche”- I figli delle donne che restano attive anche in gravidanza hanno migliore coordinamento motorio e più alte probabilità di essere a loro volta non sedentari. Una donna su due in età fertile non raggiunge i livelli minimi di attività motoria raccomandati. La gravidanza può essere uno stimolo in più per iniziare ad adottare uno stile di vita attivo anche nelle donne sedentarie o che non hanno mai praticato sport».

Da questo mese le future mamme potranno scegliere tra diverse attività e discipline: camminata, danza e biodanza, ginnastica dolce, acquagym, fitness e ginnastica in acqua, nordic walking, nuoto, pilates e yoga. Le associazioni sono state direttamente coinvolte nella promozione del progetto attraverso il video “Restiamo attive”: https://youtu.be/eMiZN3rLKyw. Le iscrizioni ai corsi potranno essere fatte direttamente tramite le Associazioni che partecipano all’iniziativa o digitalmente attraverso l’utilizzo del QR code che compare sulle locandine promozionali.

«“Restiamo attive” è la prima iniziativa nell’ambito del progetto aziendale “Mamma datti una mossa con noi”: si tratta di un progetto - spiega Patelli - che grazie alla collaborazione dei nostri servizi, sia territoriali sia ospedalieri, con le Associazioni del territorio permette di offrire con continuità un sostegno alla gravidanza fisiologica e a basso rischio. Fare rete tra servizi e territorio è un obiettivo aziendale e regionale di promozione alla salute particolarmente orientato agli stili di vita salutari in gravidanza».