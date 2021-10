Certificazione Family Audit per l'Ulss 2

L’Ulss 2 Marca trevigiana ha conseguito, nel corso di una cerimonia tenutasi a Venezia, la certificazione Family Audit, consegnata dalla Provincia Autonoma di Trento, ente preposto all’accreditamento delle strutture. Family Audit è un percorso che varie aziende pubbliche e private del Veneto hanno avviato per migliorare la conciliazione del tempo di vita personale e familiare con il tempo di vita lavorativa, attraverso interventi mirati in ogni azienda.

«Mantenere un impegno attivo triennale di welfare aziendale in questa fase è stato un atto voluto ma anche dovuto nei confronti di tutti gli operatori che nella nostra Azienda hanno dimostrato in varie occasioni di saper lavorare esprimendo un’altissima professionalità ma anche un grande senso etico ed una profonda umanità – sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi – Una sfida non indifferente, considerato che la nostra è una realtà di oltre 9.000 dipendenti. Nelle modificazioni adottate nel Piano triennale del “Progetto Ponte” della Regione Veneto per il Family Audit è stato messo al primo posto il supporto psicologico agli operatori in difficoltà a seguito della pandemia. Abbiamo, al contempo mantenuto attive le azioni a difesa degli operatori più a rischio con particolare riguardo alle donne in gravidanza e alle neo mamme. Il percorso è stato coordinato dal dr. Sergio Cassella, referente aziendale di progetto».