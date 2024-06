Visite dermatologiche, a Treviso si sperimenta la comunicazione via sms

“Gent.le utente, l’AULSS2 Le comunica l’appuntamento n. 1234567 per VISITA DERMATOLOGICA PER NEI il giorno 19/06/2024 alle ore 12:40 presso OSPEDALE DI TREVISO. Per confermare l’appuntamento clicchi entro 24 ore al seguente link: https://smpsa.aulss2.veneto.it/...”. Questo un facsimile del testo dell’SMS inviato dall’Ulss 2 Marca trevigiana alle persone in attesa di visita dermatologica nel distretto Treviso, per comunicare loro data, ora e luogo dell’appuntamento. Un’iniziativa aziendale attivata in via sperimentale la scorsa settimana per essere più veloci nella comunicazione con il cittadino.

Nel messaggio è presente anche un link che l’utente deve cliccare entro 24 ore dalla ricezione per accettare e confermare la prenotazione. Questo strumento snello ed efficace ha già incontrato il favore degli utenti: ben il 56% dei pazienti, infatti, ha risposto confermando la data proposta per la prestazione entro un’ora dalla ricezione del messaggio. Va precisato che, in ogni caso, se l’utente non conferma l’appuntamento entro i termini, sarà comunque contattato telefonicamente dagli operatori Ulss per le spiegazioni e il seguito del caso.

Il consiglio è di prestare attenzione agli SMS in arrivo, non lasciandosi ingannare da eventuali comunicazioni che arrivano da mittenti sconosciuti. L’azienda socio sanitaria, infatti, appare ben visibile come mittente (AULSS2 MT o AULSS2 TV), sia negli SMS di promemoria degli appuntamenti sia per questa nuova sperimentazione di accettazione della prenotazione, e non come un numero sconosciuto di cellulare.