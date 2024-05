Una buona sanità europea, fa bene a tutti!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nel mese di aprile come Cittadinanzattiva ci siamo occupati seriamente del sistema sanitario nazionale, anche in ottica europea, in occasione della XVIII Giornata della Salute organizzata da Active Citizenship Network. Abbiamo abbandonato le abituali liturgie, collegate solo alle analisi che servono per cercare i colpevoli delle passate scelte. Abbiamo superato i bla bla bla inutili e ripetitivi, decidendo di prendere atto della situazione per quella che è. Ad essa abbiamo rapportato le esigenze (vere) delle persone e deciso di uscire dal ghetto miserevole e lamentevole della rivendicazione. Il punto di partenza non è affermare: vogliamo una sanità pubblica universale. Di questo siamo assertori convinti e decisi, quindi è ora di agire, impedendo il suo definitivo “sfarinamento”. Partiamo dagli assiomi che ci sono propri. Il primo è nell'articolo 118 della Costituzione Italiana ("Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per esercitare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza") che ci assegna “il potere” di occuparcene. Ce lo dà perché siamo dei cittadini, abbiamo quindi lo status di stakeholder prioritari. Lo siamo perché con le nostre tasse si paga anche la sanità pubblica. Lo sono specialmente i cittadini a reddito fisso. Lo siamo anche perché clienti (pazienti) decisamente interessati ad una sanità di qualità e quantità. Questo ci impone di superare il ruolo, inappropriato e marginale di utente. Si rende quindi necessario che ci occupiamo e ci organizziamo per la programmazione e gestione del sistema sanitario. Oggi ancora non lo facciamo. Lo abbiamo delegato alla politica e lei ha affidato la gestione operativa ai suoi adepti, che sono inadeguati per la gran parte, sordi e indifferenti ai bisogni e alle esigenze di noi cittadini. Sono loro i responsabili di questa situazione sfarinata. L'altro assioma sta nei punti positivi del sistema sanitario nazionale. Essi sono: una buona qualità, anche se insufficiente come numero operativo (mancanza di medici e infermieri) del servizio sanitario. C'è una buona e diffusa cultura sanitaria (specie nella prevenzione) e di qualità, creata da una domanda informata, generata anche dal ruolo positivo dell’attuale sanità. C'è una struttura organizzativa e del personale di qualità, forse demotivato oggi, che crea un sistema che nessuno oggi ha e può avere. Non lo avrà mai, perché ci vogliono tempo, soldi e persone. Abbiamo una formazione ed esperienze di grande qualità, fatto e distribuito in numerose persone professioniste, anche giovani. Da qui partiamo per fare una “rete di interessi sociali”, di cittadini, in primis, che mettono a disposizione, assieme al ruolo di cittadini, la loro professione e dedizione per la “nostra” sanità. Questo ci permetterà di impedire lo sfarinamento della sanità e un suo rilancio. Sarà possibile insistere su una domanda di sanità alla politica, nelle sue varie articolazioni. Infine, ed è uno degli argomenti di discussione ed approfondimento della XVIII Giornata Europea della Salute, c'è l'invito a pensare ad una sanità europea. La recente esperienza Covid, insieme al continuo monito dell'OMS di future epidemie ce lo indica come fabbisogno. Ma oltre a questo, nelle nostre discussioni nelle varie manifestazioni italiane della Giornata, abbiamo visto che una sanità europea aiuta, rassicura ed è elemento di equità sui diritti dei cittadini. Noi italiani potremmo essere, su questo progetto, non solo dei buoni proponenti e paladini, ma anche affronteremo il problema della nostra mobilità. Parliamo degli oltre 5 milioni di italiani in giro per lavoro e per altre necessità, che sono in linea di massima svantaggiati nella loro sicurezza sanitaria dai regimi di sanità diversi. Insomma, una sanità europea dà come risultati più sanità! Cittadinanzattiva Treviso