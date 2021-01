Vaccinazioni al Bon Bozzolla: raggiunto il 95% di adesione tra ospiti e personale

Giornata di vaccinazioni quella di sabato al Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Gli infermieri e le infermiere della struttura solighese, in collaborazione con la task force dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, hanno effettuato circa 200 vaccinazioni tra personale (80% del totale) e ospiti (95% del totale) a esclusione di chi è impossibilitato alla vaccinazione. Ha voluto portare il proprio saluto anche il Consigliere Regionale del Veneto Alberto Villanova.

“Ringraziamo tutto il personale e il supporto dell’Ulss 2 per la rapidità e la professionalità con cui sono state svolte le vaccinazioni agli ospiti – commenta Giuseppe Bubola, presidente dell’Istituto Bon Bozzolla – Finalmente anche il nostro Istituto inizia il processo verso l’uscita dall’incubo Covid. Ringrazio il nostro personale per la responsabilità dimostrata anche in questa occasione. Ora guardiamo con speranza al futuro, vogliamo essere sempre più un punto di riferimento per il territorio in attesa di inaugurare, si spera a pandemia ormai finita, il nuovo ampliamento”.

“Sono orgoglioso di poter essere qui anche per vedere lo stato di avanzamento della nuova struttura che è davvero un’eccellenza del nostro territorio. Le alte percentuali di adesione alla campagna di vaccinazioni del Bon Bozzolla rappresentano un segnale importante e positivo – ha aggiunto il solighese Alberto Villanova, Consigliere Regionale del Veneto – Ci tengo a complimentarmi anche con il personale dell’Ulss 2 perché sta lavorando scrupolosamente assieme alla Regione sul fronte delle vaccinazioni in modo straordinario al fine di determinare il cambio di passo nella gestione dell’emergenza sanitaria”. La prima ospite del Bon Bozzolla a essere stata vaccinata è stata la signora Filomena Casagrande di 92 anni di Miane.

