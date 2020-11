Vaccinazioni al Sant’Artemio, Marcon: «Messo volentieri a disposizione la Provincia»

E' iniziata sabato al Sant’Artemio la prima di tre giornate dedicate alle vaccinazioni antinfluenzali in riferimento alla fascia d’età 60-64 anni dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. Saranno 60.000 in tutto le persone interessate, e appositamente convocate, che per i prossimi tre sabati riceveranno la vaccinazione in otto sedi, messe a disposizione da Amministrazioni Comunali e, appunto, dalla Provincia di Treviso.

«Siamo in piena emergenza e appena l’Ulss2 ha chiamato, abbiamo risposto - spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – abbiamo messo volentieri a disposizione la sede provinciale del Sant’Artemio per il bene della comunità. Abbiamo ampi spazi da poter gestire in piena sicurezza. Questa collaborazione tra il dr. Benazzi, il personale dell’Ulss e della Provincia, la Protezione Civile e la Croce Rossa sta funzionando come un orologio svizzero. Quando la sinergia tra istituzioni e comunità dá prova di unità, compattezza e solidarietà, si riescono ad affrontare anche i periodi più difficili».