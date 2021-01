Riparte la campagna vaccinale: obiettivo mille dosi al giorno per gli over 75/80

Venti Vax Point totali sparsi su tutto il territorio per poter accogliere gli over 75/80 della Marca nell'ottica della ripresa della campagna vaccinale contro il Covid. E' questo l'obiettivo dell'Ulss 2 per le prossime settimane, tanto che dal prossimo 15 febbraio partiranno le lettere di convocazione a casa dei trevigiani interessati dal vaccino. Saranno circa 38mila le persone coinvolte in questo round vaccinale, per circa mille dosi al giorno (compresa la copertura del richiamo), sette giorni su sette. Ovviamente tutto ciò sarà possibile solo se i vaccini Pfizer e Moderna arriveranno nel numero previsto, ma su questo punto purtroppo bisognerà purtroppo attendere e confidare nelle case farmaceutiche.

Se tutto andrà come previsto, i cittadini verranno divisi in gruppi. Si inizierà dunque da over 75 e 80, per poi passare a 76enni e 81enni e poi ancora 77enni e 82enni. Per permettere a tutti di ottenere la propria dose di vaccino saranno garantiti gli attuali otto Vax Point (il Sant'Artemio a Treviso, l'ex Foro Boario a Oderzo, l'ex biblioteca di Susegana, il Palapace a Cornuda, il palazzetto dello sport a San Biagio di Callalta, la palestra Pontevai a Vittorio Veneto, la Casa Riese a Riese Pio X e il Palacicogna a Ponzano Veneto). A queste sedi se ne aggiungeranno altre 12 nei prossimi giorni, anche se le strutture sono ancora in via di definizione. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme igieniche e sul distanziamento personale affinché tutte le procedure avvengano in sicurezza.

In vista della massiccia campagna di vaccinazioni della popolazione che partirà a febbraio il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, conferma dunque la disponibilità del Sant’Artemio, nei weekend, e lancia all’Ulss 2 anche una proposta aggiuntiva, ovvero l’ex Provveditorato a San Pelajo. “Con pochi accorgimenti e una sanificazione, l’edificio può diventare un grande vax-point a servizio dell’Ulss2, della città di Treviso e di tutto il comprensorio”.

“So che l’Ulss2 ha difficoltà a reperire spazi nel territorio di Treviso ma la campagna di vaccinazione sarà fondamentale per farci uscire da questo inferno del coronavirus, quindi come Provincia mi sento di mettere a disposizione dell’Ulss 2 quanto è possibile – esordisce Marcon – Confermo dunque, come già successo per le vaccinazioni antinfluenzali, la disponibilità del Sant’Artemio con tutta la sua logistica per quanto riguarda i weekend, quando cioè non abbiamo l’affluenza di dipendenti e pubblico. Ma mi sento anche di avanzare una nuova proposta: l’utilizzo dell’Ex Provveditorato agli studi, un edificio attualmente inutilizzato che, in attesa di alienazione, può essere sicuramente utilizzato per una campagna di questo tipo, data la dimensione, la quantità di spazi sia interni che esterni, il parcheggio. Certo, servirà qualche accorgimento e una sanificazione della struttura, ma se il dott. Benazzi vorrà, potrà utilizzarlo".

"La Provincia è stata in prima fila nella lotta contro il Covid-19 sin dalle prime battute, specie per quanto riguarda il mondo della scuola, con una grande operazione che ha portato tutti gli studenti a poter rientrare lunedì in sicurezza, che quello dei trasporti. Ora è il momento di fare la nostra parte anche per quanto riguarda la grande salute pubblica e l’uscita definitiva da questo incubo. E anzi – chiude Marcon – lancio anche un appello a Roma: invece di sperperare risorse per costruire inutili padiglioni a forma di fiore, si faccia una mappatura città per città degli edifici inutilizzati e si portino le vaccinazioni lì dentro. Il coronavirus si batte con la concretezza, non con l’immagine”.