Casale sul Sile, al via le vaccinazioni anti influenza

Il Comune di Casale sul Sile, l'Ulss 2, i medici di Medicina generale e la Protezione civile si sono attivati in questi giorni per la campagna vaccinale antinfluenzale 2020/2021.

Ottenere un tasso di copertura vaccinale superiore al 75% ngli Over 65, è considerato dalle autorità sanitarie nazionali e regionali un obiettivo ad alta priorità, anche in riferimento all'emergenza epidemiologica ancora in corso. Due i motivi principali: ridurre i casi gravi di influenza stagionale che potrebbero sommarsi a quelli Covid e, secondo motivo, aiutare i medici nella diagnosi tra semplice influenza e casi Covid, spesso caratterizzati da sintomi simili. All'iniziativa hanno aderito i medici: Marcello Mariuzza, Marilena Mazzariol, Valter Meneghetti, Rita Ortali, Giorgio Stefanini, Orietta Vescovo e Andrea Visentin. La campagna vaccinale antinfluenzale a Casale sul Sile si svolgerà nelle giornate del 10 e 17 ottobre 2020. I cittadini con più di 65 anni e i soggetti con patologie croniche (diabete, cardiopatie, neoplasie, patologie autoimmuni) potranno recarsi presso la palestrina di vicolo Vittorio Veneto, cosi suddivisi: dalle 9 alle 13 le persone con cognomi dalla A alla M dalle 14 alle 18 i cognomi dalla N alla Z. Per rendere più veloce la somministrazione del vaccino si prega di indossare vestiti che rendano facile l'accesso alla spalla e il rispetto delle regole anti Covid-19.