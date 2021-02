Partito il Vax Day per le forze dell'ordine: «Siamo dei privilegiati»

Nella giornata di mercoledì, alle ore 14 presso il Vax Point dell'Ulss 2 al Bocciodromo di Villorba, è iniziata la prima tornata di vaccinazione "di massa" per le forze dell'ordine in qualità di "servizio pubblico essenziale". A raccolta, su base del tutto volontaria, sono stati dunque chiamati circa 170 agenti di polizia e 80 militari della guardia di finanza che già dalle 13.30 si sono messi in coda all'esterno della struttura villorbese per ricevere la loro dose di vaccino AstraZeneca. In un clima del tutto tranquillo e rilassato, in centinaia hanno meticolosamente atteso il loro turno, compresi diversi agenti "in servizio" che per pochi minuti hanno lasciato la volante così da procedere all'inoculazione del vaccino.

«Quello di oggi era un momento atteso ormai da molto tempo - raccontano all'unisono ai nostri microfoni gli agenti e i finanzieri presenti sul posto - Nonostante il lavoro che facciamo siamo difatti dei privilegiati visto che, fuori di qui, ci sono persone fragili che attendono di potersi vaccinare. Il nostro, però, è un gesto dovuto, di responsabilità verso i nostri colleghi, le nostre famiglie e soprattutto a tutela dei cittadini con cui ci confrontiamo ogni giorno. Un modo, inoltre, per tornare a vivere la vita nella "normalità" in attesa della immunità di gregge».

