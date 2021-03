Vaccini nella Marca: dopo il Covid Point l'Ulss sperimenta il Vax Point drive-in

Sarà sperimentata anche la vaccinazione in modalità drive-in nel corso del Vax Day di sabato 3 aprile, riservato alla classe del 1935. Il drive-in sarà attivo nel parcheggio della discoteca Melodi, a Castelfranco Veneto, e sarà riservato, esclusivamente, agli 86enni residenti nei comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago, per un totale di 419 persone che saranno avvisate dai rispettivi Comuni. I restanti cittadini residenti nel Distretto di Asolo faranno riferimento per la vaccinazione, invece, al Centro Polifunzionale di Vidor.

Riepilogando le sedi vaccinali in cui gli 86enni potranno recarsi sabato 3 aprile, queste sono dunque le seguenti:

- CVP di Oderzo “Foro Boario”: per i residenti nei Comuni dell’area Opitergino-Mottense.

- CVP di Villorba “Bocciodromo”: per i residenti nei Comuni dell’area di Treviso.

- CVP di Godega di Sant’Urbano “Campo Fiera”: per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 7.

- CVP drive-in nel park discoteca Melodi: per i residenti nei Comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago.

- CVP di Vidor Centro Polifunzionale: per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 8 non rientranti tra quelli ammessi al drive-in.

Di seguito l’elenco dei Comuni di riferimento dei cinque Centri vaccinali suindicati:

Comuni dell’area Opitergino Mottense: Cessalto – Chiarano – Cimadolmo – Fontanelle – Gorgo al Monticano – Mansuè – Meduna di Livenza – Motta di Livenza – Oderzo – Ormelle – Ponte di Piave – Portobuffolè – San Polo di Piave – Salgareda

Comuni dell’area di Treviso: Arcade – Breda di Piave – Carbonera - Casale sul Sile – Casier – Istrana – Maserada sul Piave – Mogliano Veneto – Monastier - Morgano – Paese –Ponzano Veneto – Povegliano – Preganziol - Quinto di Treviso – Roncade – San Biagio di Callalta – Silea – Spresiano – Treviso – Villorba – Zenson di Piave – Zero Branco

Comuni dell’area ex Ulss 7 (Pieve di Soligo): Cappella Maggiore – Cison di Valmarino - Codognè – Colle Umberto – Conegliano – Cordignano – Farra di Soligo – Follina – Fregona – Gaiarine – Godega di Sant’Urbano – Mareno di Piave – Miane – Moriago della Battaglia – Orsago – Pieve di Soligo – Refrontolo – Revine Lago – San Fior – San Pietro di Feletto – San Vendemiano – Santa Lucia di Piave – Sarmede – Sernaglia della Battaglia – Susegana – Tarzo – Vazzola – Vittorio Veneto.

Comuni dell’area ex. Ulss 8 (Asolo): Altivole – Asolo – Borso del Grappa – Caerano San Marco – Castelcucco – Castelfranco Veneto – Castello di Godego – Cavaso del Tomba – Cornuda – Crocetta del Montello – Fonte – Giavera del Montello – Loria – Maser – Monfumo – Montebelluna – Nervesa della Battaglia – Pieve del Grappa (ex Crespano del Grappa ed ex Paderno del Grappa) – Pederobba – Possagno – Resana – Riese Pio X – San Zenone degli Ezzelini – Segusino – Trevignano – Valdobbiadene – Vedelago – Vidor – Volpago del Montello.

L’orario di accesso alle sedi vaccinali è condizionato dal mese di nascita. Ogni assistito dovrà recarsi nel Centro Vaccinale di riferimento del suo Comune nella fascia oraria stabilita sulla base del suo mese di nascita, secondo quanto previsto nella tabella sotto riportata:

Nel caso di marito e moglie, entrambi nati nel 1935 ma in mesi diversi, possono recarsi alla vaccinazione congiuntamente, nella fascia oraria di uno dei due. Si fa presente che rispetto alle precedenti comunicazioni, a causa del mancato rifornimento di vaccini, è sospesa la possibilità di vaccinare anche l’accompagnatore over 65 e quindi sabato 3 aprile saranno vaccinati solo ed esclusivamente gli 86enni. Allo stesso tempo, viene quindi mantenuta unicamente anche la convocazione di giovedì 1 aprile per le seconde dosi Pfizer nei Centri Vaccinali di Riese Pio X e Godega di Sant’Urbano (totale persone convocate 2.036). Per l'occasione si raccomanda agli assistiti di presentarsi presso il Punto Vaccinale di riferimento del proprio Comune di residenza nell’orario previsto. Si chiede, inoltre, di presentarsi con la seguente documentazione: tessera sanitaria, elenco farmaci assunti, scheda di anamnesi compilata (se possibile). Quest’ultima è scaricabile al seguente link. La presentazione della scheda anamnestica compilata serve a rendere disponibili al medico tutte le informazioni necessarie e a velocizzare le operazioni di accoglienza.

Tutte le altre persone convocate nei prossimi giorni per la prima dose, invece, dovranno prenotarsi tramite il portale attivo dal 1 aprile per l’effettuazione della vaccinazione; mentre le persone che devono effettuare la seconda dose saranno ricalendarizzate e riconvocate dall’Ulss 2 non appena arriveranno nuovi quantitativi di vaccini. “Ci scusiamo per i disagi, non dipendenti da noi – sottolinea il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - Ci auguriamo che i vaccini arrivino presto in modo da poter riprendere la campagna a pieno regime”.