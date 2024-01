Trapianti d'organi da record in Veneto: «Nel 2023 i numeri più alti di sempre»

Nel corso del 2023 è stato segnato un numero record di trapianti di organo in Veneto: sono stati in tutto 752, 72 dei quali da donatori viventi, in crescita del 24,5% sull'anno precedente. Quindici pancreas, 54 polmoni, 72 cuori, 193 fegati e 360 reni: «Questa è tutta vita - ha commentato il presidente della Regione nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi -. Sono numeri che non abbiamo mai visto nella storia del Veneto.

I numeri

In netta crescita anche i numeri dei potenziali donatori, 361 in tutto, circa un quarto in più del 2022. «Il fronte donatori a "cuore fermo" - ha precisato il governatore - ha registrato un incremento del 150% con 35 donatori potenziali, 34 dei quali hanno effettivamente donato». Lo scorso anno è stato anche stabilito un record nazionale, quello del donatore più anziano: si tratta di un 92enne residente in provincia di Padova. Riguardo al dono, il report riporta che la mediana dei donatori valutati nel periodo 2016-2023 si attesta a 280 casi contro i 196 del periodo 2006-2015. Se poi si valutano i donatori effettivi - ossia quelli che hanno consentito il trapianto di almeno un organo -, il dato del 2023 si attesta a 226 contro i 177 del 2022, con un incremento del 27,7%. Anche la donazione di tessuti ha avuto un andamento positivo nel 2023. Sono stati 2.660 i donatori di tessuti oculari contro i 2.441 del 2022, con un incremento dell'8.9% e il raggiungimento del livello di donazione più alto di sempre del Veneto. Risulta in crescita anche la donazione multi tessuto con 152 donatori del 2023 contro i 145 del 2022. Sono aumentati del 13.5%, invece, i donatori di cute: 118 contro 104 dell'anno precedente.

Il commento

Per il presidente del Veneto, la cultura della donazione è diventata endemica in Veneto, «e questo ci rende orgogliosi, per la generosità e la consapevolezza dei donatori e per lo straordinario lavoro di sensibilizzazione portato avanti da un volontariato numeroso, attivo, entusiasta, che sa bene quanto sia importante l’attività divulgativa». Gli ha fatto eco l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin: «Il merito è del nostro sistema sanitario e delle nostre équipe multidisciplinari. Accanto a questo vorrei evidenziare il volontariato: se raggiungiamo questi numeri è grazie a varie associazioni del dono che sono dei partner fondamentali, ci aiutano nella sensibilizzazione e nella corretta informazione, e si sono attivate molto».