Villa Fiorita, completate le vaccinazioni anti-Covid: adesione al 98%

Martedì mattina è stata completata la prima tornata di vaccinazioni contro il Covid-19 a Villa Fiorita di Cornuda. Gli infermieri e le infermiere della struttura, in collaborazione con la task force dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, hanno effettuato in totale 65 vaccinazioni che corrispondono al 98% del complessivo tra ospiti e personale. La prima giornata, la scorsa settimana, aveva riguardato i dipendenti interni e gli operatori della cooperativa, mentre martedì mattina è stata dedicata interamente agli ospiti. Tra i vaccinati si segnalano anche Santina Dal Bello e Ida De Lucchi, entrambe di 99 anni.

“Ringrazio tutti i dipendenti per la responsabilità dimostrata e la task force dell’Ulss2 della Marca Trevigiana per la disponibilità e collaborazione – spiegano la presidente Cinzia Forner e la neo direttrice di Villa Fiorita Tania Santi – la pandemia ha colpito durante i Centri di Servizi per Anziani, ospiti e famigliari da tempo non possono abbracciarsi o vivere momenti di gioia insieme, speriamo finalmente che questo vaccino rappresenti la via d’uscita verso un ritorno alla normalità”.