Castello di Godego: visite senologiche gratuite per le donne Under 50

Il camper della prevenzione farà tappa a Castello di Godego sabato 21 maggio, dalle 9 a mezzogiorno, in Piazza XI Febbraio. Tutte le donne sotto i 50 anni potranno presentarsi e accedere gratuitamente alle visite senologiche per la prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa rientra nel ciclo di eventi “Primavera di Prevenzione” organizzato dal Comune in collaborazione con Lilt e l'associazione incontinenti e stomizzati Castelfranco e Montebelluna con il patrocinio dell’Ulss 2.

«Durante l’emergenza Covid ci sono stati degli inevitabili ritardi nelle visite dedicate alla prevenzione del tumore al seno, questa è un’occasione per le donne per ritagliarsi del tempo per sé, per la propria salute» spiega l’assessore alle Politiche sociali Michela Candiotto. Il ciclo di eventi continuerà giovedì 26 maggio alle 20.30 in Barchessa Foscarini, piazza XI Febbraio, con un incontro sull’incontinenza: interverranno il dott. Giulio Aniello Santoro, responsabile della Rete dei Centri Incontinenza e Stomia Ulss 2, la dott.ssa Rita Cian, coordinatrice centro di terzo livello incontinenza e stomie del Ca’ Foncello e la dott.ssa Fanni Guidolin, team leader enterostomisti e specialista nella riabilitazione del pavimento pelvico Ulss 2. Mercoledì 1 giugno alle 20.30 in Barchessa Foscarini si terrà l’incontro conclusivo sulla prevenzione del tumore alla prostata. Interverranno il dott. Alessandro Gava, presidente provinciale Lilt, la dott.ssa Guidolin responsabile delegazione Lilt di Castelfranco e coordinatrice Percorso Azzurro di Lilt e il dott. Paolo Corsi, urologo Iov Castelfranco. Ingresso gratuito aperto a tutti.