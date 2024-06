Al San Marino si rivede Diserò

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Gli impegni di lavoro, per chi non fa delle corse il proprio mestiere, sono sempre una spada di Damocle che pende sulla testa di tanti piloti ed anche Luca Diserò non fa eccezione a questa regola ma, dopo essere stato costretto a saltare l'ultimo impegno del Campionato Italiano Rally Terra, ecco il pilota di Xmotors Team rientrare in azione. L'unica punta schierata dal sodalizio di Maser, all'ombra del Monte Titano, ripartirà dalla dodicesima posizione nella classifica provvisoria del CIRT due ruote motrici, potendo far valere un gioco degli scarti che, conti alla mano, sarebbe in grado di rilanciare la corsa al vertice. Buona anche la situazione nel MRF Rally Trophy Italia con il pilota di San Michele al Tagliamento che figura attualmente in sesta piazza nel raggruppamento B. “Purtroppo abbiamo dovuto saltare l'Adriatico” – racconta Diserò – “ma quando il lavoro chiama c'è ben poco da fare. Siamo comunque felici di poter riprendere il nostro cammino nel campionato italiano e cercheremo di fare del nostro meglio per recuperare il terreno perso. Siamo consapevoli del livello dei nostri avversari ed abbiamo già giocato uno scarto, l'assenza all'Adriatico appunto. L'obiettivo è quello di concentrarsi gara dopo gara, essendo quasi tutte nuove per noi, e se poi ne usciranno dei risultati interessanti non potremo che essere felici.” Con queste prospettive Diserò si prepara a dirigersi verso il San Marino Rally dove ritroverà la Peugeot 208 Rally4 di RB Motorsport, da condividere con Stefano Peressutti. Immancabile il sostegno di Maxmark per il pilota veneziano, pronto ad affrontare un'unica giornata di gara, quella di Sabato 22 Giugno, che lo vedrà impegnato sul triplice passaggio di “Terra di San Marino” (8,67 km), “Lunano” (5,28 km) e “Macerata Feltria” (7,44 km). Tre tratti cronometrati relativamente corti, da non prendere alla leggera, che costituiranno i poco più di sessantaquattro chilometri complessivi da cronometrare. “È dal mese di Aprile che non salgo in auto” – aggiunge Diserò – “quindi dovremo essere bravi a ritrovare il giusto passo, sapendo che questo ci costerà caro nel confronto diretto con gli avversari che saranno più allenati di noi. Le prove sembrano molto veloci ed altrettanto insidiose, almeno questo ho capito dai video pubblicati, ma daremo sempre il massimo per onorare tutti i partners che ci seguono e che ci danno fiducia. Grazie a tutti quelli che mi sono vicino e che sanno quanti sacrifici stiamo facendo per inseguire il nostro sogno. Un particolare grazie lo voglio dedicare ad Xmotors Team, a Maxmark ed a Fabrizio Handel.”