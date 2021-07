Un angolo di usa sulle colline di Asolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Quest’ultimi giorni le aule della business School CIMBA si sono trasformate in un autentico Campus americano, una babele di provenienze e competenze manageriali di alto profilo. Merito della Final Week, il momento culmine per i partecipanti all’MBA, il Master in Business Administration, e al Master Executive organizzati dal Consorzio di Università americane con sede a Pieve del Grappa, sulle colline di Asolo. 22 i professionisti che hanno deciso di dare una svolta alla loro vita, investendo nella loro formazione per fare la differenza sia nella vita professionale che personale e che, questa settimana, sono stati i protagonisti di un progetto virtuale che riproduce molto da vicino il reale ambiente lavorativo. I candidati, oltre alle hard-skills acquisite durante i Master, hanno messo in pratica anche le competenze di gestione dello stress, team-working, time-management, comunicazione efficace, leadership. Si è creata una vera e propria competizione tra i diversi gruppi partecipanti e i progetti sono stati presentati ad alcuni investitori internazionali che giudicheranno l’andamento delle proposte e decideranno su quale idea investire. Non solo simulazioni. Il Master rappresenta per i diplomandi un traguardo e un punto di partenza, un viaggio cominciato quasi 2 anni fa e proseguito con lezioni con professori provenienti dalle migliori università americane, esami, esperienze sfidanti, progetti in team fino alla sua conclusione che si sublimerà domani, Venerdì 9 luglio all’Hotel Fior di Castelfranco dove si terrà la cerimonia di Diploma o come la chiamano tutti la “Graduation Ceremony”. Un momento emozionante perché agli studenti verranno consegnati i diplomi MBA ed Executive rilasciati da CIMBA e University of Iowa, tra le top 25 università statali negli USA.