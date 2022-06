Scuola media Renier, inaugurata la nuova aula di musica 3.0

Taglio del nastro venerdì 3 giugno per la nuova “Aula Musica 3.0” presso la scuola secondaria di I grado Renier di Godego, grazie al contributo del Comune di oltre 11mila euro.

«Su richiesta del dirigente scolastico Michela Bolzon, abbiamo deciso di finanziare l’acquisto di nuovi strumenti tecnici ed informatici per attivare percorsi didattici innovativi» spiega il sindaco Diego Parisotto. L’aula musicale è infatti stata attrezzata con nuovi strumenti musicali, tra cui un pianoforte e un ampio set di strumenti a percussione a completamento di quanto previsto dai percorsi già offerti dall’indirizzo musicale. Sono inoltre stati installati nuovi strumenti didattici, tra cui una postazione interattiva multimediale, strumenti per l’amplificazione e un mixer digitale, per la riproduzione, l’ascolto e la registrazione di musica dal vivo.

«Le nuove strumentazioni favoriranno l’emergere del potenziale espressivo e creativo dei ragazzi, compresi coloro che necessitano di particolari attenzioni - le parole della dirigente professor Bolzon, che aggiunge - Le nuove dotazioni includono tecniche didattiche alternative e permetteranno anche di garantire l’eventuale insegnamento a distanza accorciando le distanze nei casi di necessità». L’assessore all’Istruzione Michela Candiotto conclude: «Continua la sinergia con gli istituti scolastici, per sostenere i nostri giovani, in questo caso gli allievi dell’istituto musicale che sono stati particolarmente penalizzati durante l’emergenza Covid e che finalmente possono esprimere tutte le proprie potenzialità con la musica, il linguaggio universale in grado di abbattere ogni barriera. Complimenti ai nostri giovani musicisti che hanno allietato la cerimonia d’inaugurazione esibendosi con la loro piccola orchestra».