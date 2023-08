“Back to school”, centro educativo-ricreativo per i bambini della primaria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Prima di tornare a scuola una settimana di laboratori, giochi e aiuto compiti per iniziare il nuovo anno scolastico sereni e preparati. Dopo il successo dei Centri Estivi, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Cooperativa Itaca, propone una settimana di centro educativo-ricreativo rivolto ai bambini della scuola primaria, prima del rientro a scuola per soddisfare i bisogni educativi, didattici e socio-relazionali dei bambini da un lato e dall’altro dare un supporto alle famiglie impegnate in ambito lavorativo. Il progetto “Back to school” prevede un’attività di studio, quale aiuto per lo svolgimento dei compiti estivi e il potenziamento degli apprendimenti, e un’attività più creativa attraverso la partecipazione a laboratori ludici e manuali. «I Centri Estivi sono un’esperienza educativa, socializzante e ludica importante per i bambini, che oltretutto si divertono molto come abbiamo visto nelle quattro settimane di luglio – afferma il sindaco Mirco Villanova -. Inoltre sono un servizio molto apprezzato dalle famiglie, come hanno dimostrato i numeri degli iscritti. Ecco perché abbiamo pensato di offrire ai bambini e alle famiglie un’ulteriore settimana di centro educativo-ricreativo prima del rientro a scuola. Per l’Amministrazione comunale è un investimento sul nostro futuro, quale sono i bambini, e un ulteriore sostegno alle famiglie». L’attività si svolgerà nel corso della settimana dal 4 all’8 settembre, da lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 12.00 nel Centro Giovani di Sernaglia. La partecipazione è gratuita. L’iscrizione a “Back To School” prevede un numero chiuso e, pertanto, le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine di presentazione. È previsto un numero massimo di 30 partecipanti, divisi in due gruppi gestiti da personale educativo. La partecipazione è riservata prioritariamente alle famiglie i cui figli abbiano frequentato nell’anno scolastico 2022/2023 la scuola primaria del comune di Sernaglia della Battaglia. Le domande dovranno essere presentate entro il 25.08.2023, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet comunale e inviate all’indirizzo e-mail servizisociali@comune.sernaglia.tv.it.