Back to school: festa di inizio anno negli spazi del Progetto Giovani

In occasione della ripartenza dell’anno scolastico e dell’inizio del Treviso Comic Book Festival, venerdì 23 settembre dalle 14.30 alle 18.30 il Progetto Giovani si riempie di attività, un momento di festa aperta a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze che hanno voglia di trascorrere un pomeriggio in compagnia e conoscere gli spazi e le iniziative del PGTV.

Dalle 14.30 Dino Richter, tape artist di Berlino, artista del Treviso Comic Book Festival, si esibirà in una performace di tape art, colorando e decorando una delle vetrine della sede del Progetto Giovani all’ex Pattinodromo (viale Fratelli Cairoli n. 153). Durante il pomeriggio sarà possibile inoltre partecipare a brevi contest di calcetto, ping pong, giochi da tavolo e sperimentarsi con le bombolette per creare graffiti insieme a writers esperti. Merenda assicurata per tutti i partecipanti. Il Progetto Giovani di Treviso è un progetto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e Istruzione del Comune di Treviso e propone attività e iniziative gratuite per ragazzi e ragazze dai 14 ai 30 anni.