Lode al profitto: Banca della Marca premia 151 studenti meritevoli

“Lode al Profitto”, giunta al 18° anno in un’edizione anomala in formato streaming digitale viste le limitazioni delle normative in vigore, è l’iniziativa di Banca della Marca a beneficio dei soci e delle loro famiglie, ha visto il presidente di Banca della Marca Loris Sonego ed il direttore generale Francesco Beninato conferire un attestato di merito e 151 borse di studio per un importante importo complessivo di 73.150 euro. A beneficiarne 51 diplomati e 101 laureati, che hanno ricevuto una somma compresa tra i 150 e 800 euro in base al percorso di studi e i risultati conseguiti. Ma il talento non basta: motivazioni, duro lavoro e abnegazione costituiscono le basi per i risultati di questi fenomenali ragazzi, non come traguardo ma come solido trampolino per i successi futuri. Testimonial di eccezione Miriam Sylla, giovane ed affermata campionessa dell’Imoco Conegliano, che ha condiviso coi partecipanti la propria esperienza, come sia riuscita a raggiungere le vette più alte del volley mondiale grazie all’impegno e alla concentrazione sugli obiettivi.

Come sottolineato dal Presidente Loris Sonego: «In questo 2020 difficile, nel quale è stato chiesto uno sforzo supplementare ai nostri giovani per rimanere concentrati e motivati senza perdere di vista gli obiettivi, siamo come Banca della Marca a maggior ragione orgogliosi di premiare coloro che hanno saputo distinguersi per costanza, con passione e impegno, ottenendo risultati eccellenti». A raccontare ai giovani il mondo del lavoro che verrà, è intervenuto il dottor Federico Callegari Responsabile del Centro Studi della Camera di Commercio di Treviso. In aggiunta per coloro che non fossero già correntista è stato aperto un conto o consegnata una carta ricaricabile gratuiti per un anno, oltre all’iscrizione a cassa mutua Marca solidale in forma gratuita per il primo anno. Banca della Marca testimonia nuovamente il proprio impegno a supporto dei talenti del territorio, offrendo il proprio contributo per la realizzazione dei sogni di questi ragazzi che oggi sono brillanti studenti e domani saranno importanti risorse per costruire il futuro.