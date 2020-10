Resana, domenica la consegna delle 64 borse di studio

Sono ben 64 le borse di studio che il Comune di Resana ha assegnato in memoria di tre amministratori locali: Pierino Luisetto, ex vice sindaco deceduto lo scorso anno, e di Riccardo Bolzon e Antonio Luison, ex assessori che sono mancati ad inizio anno.

Delle borse di studio “speciali” istituite in memoria di tre ex amministratori comunali che hanno dedicato parte del loro tempo al servizio della comunità resanese promuovendo e sostenendo azioni culturali ed educative volte alla crescita e alla formazione dei cittadini. Tra i premiati anche Francesca Luisetto, figlia dell’ex vice sindaco, recentemente laureatasi con 110 e lode. «Ricordando l’ex vicesindaco Pierino Luisetto e gli ex assessori Riccardo Bolzon e Antonio Luison abbiamo istituito questi premi con l’obiettivo non solo di favorire il diritto allo studio ma anche di incentivare la prosecuzione del percorso formativo e personale dei ragazzi - ha dichiarato il sindaco Stefano Bosa nel presentare il bando - quest’anno non ci potrà essere una vera e propria cerimonia di consegna ma abbiamo pensato comunque di consegnare, nel rispetto delle prescrizioni covid, l’attestato delle borse di studio domenica pomeriggio in forma individuale presso l’area attrezzata della ditta Metalco, in zona industriale a Castelminio. La scelta del luogo non è casuale ma vuole rappresentare una forma di invito ai ragazzi a visitare le eccellenze produttive del territorio, quelle attività dove i ragazzi, dopo la giusta formazione, potranno mirare ad accedere per entrare nel mondo del lavoro”.

I premiati

Questi i premiati: Laura Donà, Giulia Bolzon, Cinzia Luisato, Valentina Perin, Valentina Girardi, Francesca Luisetto, Martina Volpato, Nicholas Fabbian, Vanessa Scapinello, Marco Mason, Irene Luisetto, Giada Boromello, Chiara Zampieri, Chiara Scattolon, Francesco Bragagnolo, Anna Alessio, Elena Tursi, Rebecca Bianco, Marco Bianco, Giacomo Menapace, Tommaso Stocco, Marialaura Romano, Gaia Perinello, Maria Piovan, Giulia Franchetto, Giada Santi, Cecilia Piovan, Alessia Simionato, Beatrice Stanila, Alessandro Fabbian, Anna Giacometti, Alberto Pupulin, Enrico Maggiotto, Valentina Baesso, Francesca Murfuni, Anna Bertolo, Nicola Rossi, Arianna Golubenco, Alessandra Bresolin, Alessia Santinon, Elena Rebellato, Anna Celeghin, Filippo Bellon, Leonardo Lucato, Angelica Bortolotto, Anna Ferlin, Micol Caon, Serena Stocco, Luca Giacometti, Luca Bergamin, Margherita Cavaliere, Anna Fabbian, Alice Perinello, Sara Hysa, Leonardo Bellon, Massimiliano Rossi, Emma Pozzolo, Sofia Tessaro, Emir Qoshja, Lorenzo Volpato, Sara Munaretto, Margherita Appon, Alice Marotto, Sara Simionato.