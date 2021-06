Silea, borse di studio fino a 200 euro per gli studenti meritevoli

Il Comune ha deciso di premiare gli alunni delle classi terze medie e maturandi promossi con voti dal 9 in su. Ci sarà tempo fino al 25 luglio per fare richiesta e ricevere i bonus economici

Ci sarà tempo fino a venerdì 23 luglio per presentare domanda e beneficiare delle borse di studio intitolate alla professoressa Miriam Tuono e rivolte a studenti residenti di Silea promossi nell'anno scolastico 2020/2021, con il massimo dei voti.

Il Comune assegnerà 100 euro ad ogni studente residente a Silea promosso in terza media con il 9 in pagella. 150 euro, invece, per gli studenti delle medie promossi con 10 e 10/Lode. I liceali residenti a Silea che usciranno con voto 100 dalla maturità riceveranno ben 200 euro a testa. Tutti i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi sono reperibili sul sito del Comune o ai seguenti contatti: 0422-365723 o servizipersona@comune.silea.tv.it