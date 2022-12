Associazione don Mario Gerlin, consegnate le borse di studio in gemellaggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'associazione “Amici di Don Mario Gerlin” ha istituito due borse di studio indirizzate a due alunni delle classi terze medie che sono state consegnate una il 3 dicembre 2022 a Pieve di Soligo ed una a Bambui, regione del Minas Gerais in Brasile.

Insegnante per 20 anni nelle scuole elementari di Falzè di Piave, sindaco a Pieve di Soligo per due mandati, Mario Gerlin è stato consacrato sacerdote da Papa Beato Luciani a 50 anni, missionario tra i lebbrosi a Bambui (Brasile) è morto nel 1993. Ha voluto essere sepolto nel cimitero del Centro Sociale di Bambui, comunità da lui fondata per ridare dignità, speranza,cure ed amore a delle persone considerate “Gli Ultimi degli Ultimi”. Oggi sono state riunite due realtà premiando questi due adolescenti che, chissà, potrebbero diventare i futuri testimonials di questa carismatica persona. Marilena Gerlin e Pedro Henrique Carvalho Nascimento sono i loro nomi. Ecco le motivazioni che hanno portato alla loro premiazione: un comportamento esemplare, una cura ed una responsabilità nel far bene il proprio lavoro, un rispetto degli altri in un'ottica di collaborazione e cooperazione, un entusiasmo ed una tenace voglia progettuale; talenti da riconoscere, valorizzare e far crescere sempre più in una società odierna particolarmente fragile. Si ringraziano i presenti alla premiazione: il dirigente scolastico dell' Istituto Comprensivo “ G.Toniolo” Stefano Ambrosi, il vicario Giuliana Floriani, il presidente del consiglio d'Istituto della scuola Donatello Ferrari, l'insegnante Prof. Francesca Alberti, il Sindaco Stefano Soldan, Il dott. Marco Zabotti coordinatore delle Vite Illustri Pievigine e Direttore scientifico dell'Istituto Diocesano G.Toniolo. Le vie dei Santi, la Presidente dell'Associazione Pierina Gerlin, i Soci, Famiglia e parenti della premiata pievigina. Un “grazie” particolare alla Banca della Marca di Pieve di Soligo che ha dato un contributo a questa iniziativa.