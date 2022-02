H-Farm, ecco 4 borse di studio per la scuola internazionale di H-Farm Campus

Un valore complessivo di oltre centomila euro, distribuito attraverso quattro borse di studio per consentire a studenti brillanti e meritevoli di accedere alla scuola internazionale di H-FARM: attraverso la Fondazione H for Human, torna anche quest’anno Hunting for beautiful minds, una selezione in più fasi per individuare quattro studenti e studentesse talentuosi a cui garantire la possibilità di accedere all’offerta formativa di H-FARM.

Fin dalla sua nascita, tra i principali obiettivi della Fondazione H for Human c’è quello di sostenere e valorizzare il talento di ragazzi e ragazze attraverso l’accesso a percorsi di studio di altissima qualità, con un approccio internazionale e innovativo, pensati per valorizzare le peculiarità di ogni studente e immersi in un ecosistema unico come quello di H-FARM. Dalla sua realizzazione H-FARM Campus mira ad essere un luogo di condivisione per tutti, perché la cultura e l’istruzione, anche se privata come quella offerta dalla scuola di Ca’ Tron, siano accessibili ai più meritevoli.

Ci si potrà candidare alle selezioni di Hunting for beautiful minds a partire dal 15 febbraio fino al 25 marzo: i candidati, una volta accertati i requisiti di iscrizione, dovranno affrontare un primo test online che prevederà domande di logica, lateral thinking, cultura generale e coding&digital. Chi riuscirà a superare questa fase sarà quindi invitato a partecipare, in presenza e in sicurezza, ad una giornata nel Campus di H-FARM dove affronterà una prova scritta e orale di inglese e uno scritto di matematica. Per i migliori della graduatoria, che terrà conto dell’esito combinato della prova online e di quella in presenza, si spalancheranno le porte della H-FARM International School.

Quattro le borse di studio messe a disposizione da Fondazione H for Human con diverse modalità. Due consistono in una agevolazione pari al 100% della retta e del servizio di boarding così divise: 1 borsa 100% per il percorso da MYP4 a DP2 (4 anni), 1 borsa 100% per il percorso di DP1 e DP2 (2 anni) - per accedervi è requisito necessario avere un ISEE sotto o equivalente ai trentacinquemila euro annui. Altre due borse garantiranno invece un’agevolazione del 30% sulla retta totale, sempre divise tra l’intero percorso di High School (4 anni) e il solo biennio finale DP1-DP2.

Tutte le regole per la partecipazione, le iscrizioni e il bando sono disponibili a questo link. Candidature aperte a partire dal 15 febbraio fino al 25 marzo.