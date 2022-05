“QUALe idEA QUIZ”, premiata una classe di Caerano San Marco

Tra applausi e risate Arpav ha premiato stamattina i vincitori del concorso “QUALe idEA QUIZ”, che ha coinvolto alunne e alunni di scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto. L’evento, a cui hanno partecipato le sei classi finaliste, si è svolto nel cinema Porto Astra di Padova. La classe 1D della scuola di Caerano di San Marco si è aggiudicata il primo posto per la categoria scuole secondarie di primo grado.

Sono state oltre 100 le classi che hanno partecipato al concorso, con un coinvolgimento di più di 2000 studenti e 31 video realizzati dalle scuole. L’iniziativa ha promosso, attraverso il coinvolgimento di bambini, ragazzi, scuole e famiglie, una maggior consapevolezza e responsabilità sui temi ambientali e sugli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Il progetto si è sviluppato in due fasi. La prima ha coinvolto studentesse e studenti in un percorso di formazione sugli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso la piattaforma digitale ARPAV.ScuolaPark.it. La seconda fase ha visto le classi confrontarsi in una gara. Con quiz digitali e produzioni di video, le scuole si sono sfidate sui temi della sostenibilità ambientale e sulle buone pratiche da attuare nella vita di tutti i giorni.

Hanno vinto le classi che hanno totalizzato il maggior punteggio nel quiz e nel video elaborato. Le prime classificate hanno ricevuto un notebook, le seconde e terze un tablet. Oltre alla scuola di Caerano di San Marco, le altre vincitrici del concorso sono state:

scuole primarie

- 1^ posto: classe 4 della scuola "Buonarroti" di Borgo Veneto, località Santa Margherita d'Adige (PD);

- 2^ posto: classe 4B della scuola "Rodari" di Jesolo (VE);

- 3^ posto: classe 4D della scuola "Marco Polo" di Jesolo (VE).

scuole secondarie di primo grado

- 2^ posto: classe 3D della scuola "Pascoli" di Noale (VE);

- 3^ posto: classe 1AM della scuola "Mameli" di Padova.

“QUALe idEA QUIZ”, promosso da Arpav, è stato realizzato in collaborazione con Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.