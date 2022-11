Canossiane, conclusi i gemellaggi culturali con Orleans e Madrid

Con qualche lacrima di commozione, si è conclusa la prima parte degli scambi culturali e linguistici organizzati dall'Istituto Canossiano "Madonna del Grappa" in questo primo quadrimestre: Treviso-Orleans e Madrid-Treviso. I gemellaggi hanno coinvolto i ragazzi delle classi 2e e 3e medie.

Treviso-Orleans

Per una settimana, la scuola e le famiglie hanno accolto gli ospiti francesi provenienti dalla scuola St. Charles di Orleans. I ragazzi hanno avuto la possibilità di condividere con i corrispondenti francesi sia lezioni che uscite: hanno esplorato insieme la caratteristica Caorle e visitato Treviso, città legata storicamente a Orleans dal 1959, dove hanno potuto incontrare il sindaco Mario Conte. Un'esperienza indimenticabile e fondamentale sia per l'approfondimento della lingua francese, sia per la nascita di nuove amicizie. I nostri studenti non vedono l'ora di riabbracciare i nuovi amici nella seconda parte dell'anno scolastico, quando verranno da loro ospitati a Orleans.

Madrid-Treviso

I ragazzi che studiano la lingua spagnola sono stati ospitati per sette giorni dalle famiglie di alcuni alunni della Scuola Statale Italiana di Madrid. «È stata un'esperienza incredibile, fantastica ed emozionante» il commento degli studenti tornati a Treviso con un grande bagaglio linguistico e culturale, e anche qualche nuovo amico spagnolo in più, che rivedranno nella seconda parte dell'anno. «Non vediamo l'ora di accoglierli nel nostro Istituto e nella nostra città» concludono dalla direzione.