Career days Cimba, quando i talenti si connettono

Ogni anno c’è un momento specifico in cui si respira energia allo stato puro. Si tratta di quella generata dall’incontro di talenti e questo momento è rappresentato dai CAREER DAYS, i giorni in cui si connettono le eccellenze. Tutto accade nel Campus CIMBA a Paderno del Grappa, il luogo consacrato da anni come fucina di menti illuminate che, finita la loro formazione manageriale, saranno in grado di cambiare le sorti in azienda. Perché è di questo che si occupa CIMBA: aiutare persone che hanno del potenziale e che hanno deciso di mettersi in gioco, a sviluppare la parte migliore di sé e fare la differenza non solo in ambito professionale, ma in tutti gli aspetti di questa grande avventura che è la vita. E i career days sono l’emblema di questa missione. Per 5 giorni, dal 26 al 30 Aprile, in modalità virtuale, si avvicenderanno i migliori tra talent acquisition manager e recruiter delle più performanti aziende produttive del triveneto, che hanno dato la disponibilità ad interfacciarsi con gli studenti MBA e gli Alumni CIMBA, e fornire loro gli strumenti necessari per riuscire a lasciare il segno durante il colloquio e, soprattutto in seguito, con il loro operato. Tra le aziende coinvolte, attraverso dei webinar, ci saranno Electrolux Professional (giovedì), la vicentina Legor Group SpA (martedì) e la Mangiarotti Westinghouse (lunedì) di Gorizia. La giornata di mercoledì sarà dedicata invece ai racconti degli ex studenti CIMBA che hanno intrapreso una carriera di alto profilo internazionale e che vivono all’estero, descriveranno le loro esperienze e daranno consigli a quanti vorranno seguire il loro esempio. A chiudere la settimana dedicata alle carriere il workshop di Nina Pagon, consulente HR con base a Londra, che fornirà ai candidati dei veri e propri trucchi per emergere e farsi notare dai recruiter. “Solo quando l’incontro tra azienda e aspirante candidato si trasforma in una vittoria reciproca, solo allora possiamo affermare che una Business School ha fatto il suo dovere” afferma con sicurezza il Dr. AL H. Ringleb, fondatore di CIMBA. Mentre Cristina Turchet, executive director di CIMBA sottolinea che “I career days sono fondamentali per sostenere gli studenti, persone provenienti da ogni parte del mondo che credono nell’impegno, nella motivazione e nell’importanza di investire in formazione, guadagnandosi un titolo prestigioso come l’MBA CIMBA, annoverato tra i top 25 negli Stati Uniti. La nostra ricompensa è quella di metterli in contatto con aziende che siano all’altezza delle loro aspettative.” E allora, che l’energia pura del talento si propaghi dirompente non solo nel campus, ma anche nelle vite di coloro che lo posseggono. E come fare a riconoscere queste persone? Semplice: “sono persone con una marcia in più, una buona dose di energia, entusiasmo, un’attitudine attiva, proattiva e vivace, curiose e dalla grande capacità di adattamento, ma soprattutto con la propensione a investire sulla propria formazione” parola di Gloria Verilli, Talent Acquisition Manager di Electrolux Professional.