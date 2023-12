Cerletti, borse di studio a nove studenti: «Investiamo in nuove sfide per l'agricoltura»

Un ulteriore passo per un miglior collegamento scuola-mondo del lavoro. Un successo la diciassettesima edizione del progetto “Le Borse di studio: coltivare il talento” organizzato da Condifesa TVB e svoltosi nell’aula magna dell’istituto superiore “G.B. Cerletti” di Conegliano. Il premio è dedicato alla memoria del compianto direttore “Flavio Bortolato”, scomparso dieci anni fa. A consegnare l’importante premio a nove studenti che hanno presentato uno specifico progetto sul vigneto sono stati il presidente di Condifesa TVB Valerio Nadal, la dirigente scolastica Mariagrazia Morgan, i lavori sono stati coordinati dal tecnico Condifesa TVB Fiorello Terzariol. Presenti l’europarlamentare Rosanna Conte, i consiglieri regionali Sonia Brescacin e Roberto Bet ed il vicesindaco di Conegliano Claudio Toppan.

Il commento

Con soddisfazione Nadal ha sottolineato: «Una giornata apprezzata dove è emerso l’impegno dei giovani nel rendersi utili con le loro conoscenze per inserirsi in un mondo agricolo nuovo e sostenibile. Molte aziende li stanno già cercando per iniziare ad entrare nello spirito dell’attività imprenditoriale agricola. Qui c’è un’economia che grazie all’agricoltura e al Prosecco è una vero e proprio traino della nostra Marca e del Nordest. Non dimentichiamo l’importanza che ricopre il turismo». Le borse di studio hanno permesso agli studenti di sviluppare tematiche sulla sostenibilità, sulla qualità del prodotto che le uve rischiano di perdere con gli sconvolgimenti climatici e progetti per aumentare la resistenza dei vigneti. Non va dimenticato che proprio l’area del Coneglianese e Vittoriese è stata colpita nel corso dell’ultima estate da grandinate ed eventi estremi che hanno causato ingenti danni alle realtà agricole. «Oggi dobbiamo purtroppo convivere con gli sconvolgimenti climatici - ha concluso Nadal - divenuti ormai una costante. Eppure dobbiamo mettere in atto tutta la nostra progettualità per tutelare al meglio la qualità dei prodotti ed il reddito degli agricoltori».