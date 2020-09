Cfp Fonte: «I banchi monoposto ce li siamo fatti da soli»

Hanno acquistato 15 quintali di verghe di ferro e tubi angolari. Quindi armati di pialle, seghe, cacciaviti e di tutta l’attrezzatura occorrente, hanno tagliato 130 banchi doppi trasformandoli in banchi monoposto. Con il legno avanzato hanno creato ex novo altri 274 banchi.

Se avessero cambiato tutti i banchi della scuola avrebbero speso 5mila euro per classe. Le classi sono 23 quindi la spesa sarebbe stata di 115 mila euro. Invece con cinque mila euro hanno fatto tutto. Risparmiando quindi 110mila euro. Succede alla Scuola di Formazione professionale Opera Montegrappa di Fonte. «Sì i banchi monoposto ce li siamo fatti noi – spiega il presidente dell’Opera Monte Grappa, don Paolo Magoga - Ci siamo messi al lavoro a fine maggio subito dopo la fine del lockdown e in tre settimane abbiamo fatto tutto. Devo ringraziare i nostri assistenti didattici Dino Zago, Daniela Ziliotto, Emanuele Baron, Luca Ferrarese e Michael Tasinato che sono stati bravissimi. Daniela soprattutto si è rivelata un’abilissima saldatrice». Lunedì 14 settembre la scuola ha iniziato le lezioni con 180 allievi delle classi prime. Per rispettare le norme anti Covid e il distanziamento, gli allievi sono stati fatti salire su per la lunga scalinata che li ha portati alla adiacente chiesa di San Pietro. Quindi dopo i saluti di benvenuto sono stati accompagnati in classe dal proprio docente.

«Nel saluto insieme al direttore Andrea Mangano – aggiunge don Magoga - Abbiamo detto loro che più che al voto a noi interessa la qualità del comportamento a scuola e non solo; nonché la dimostrazione di un impegno costante e serio nello studio. Siamo sempre disponibili ad aiutare chi dovesse avere difficoltà ma dimostra buona volontà». La scuola di formazione professionale Opera Monte Grappa di Fonte, vede oggi in organico 50 docenti e 15 persone nell’ambito amministrativo e di servizio. Circa 600 gli allievi iscritti. Ha la mensa interna con un proprio cuoco. Nata oltre sessant’anni fa per opera dei parroci della Pedemontana veneta fa capo alla diocesi di Treviso, ed è accreditata come centro di formazione dalla Regione. Gli studenti dopo tre o quattro anni escono già pronti per un lavoro di meccanico, idraulico, elettricista, o per altri settori come il turistico. Promuove inoltre corsi serali per adulti.