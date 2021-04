Il Pio X vince in Veneto e va alle Olimpiadi nazionali di filosofia

Francesco Cianci, studente diciottenne della 4^ Liceo scientifico del Collegio Pio X, rappresenterà il Veneto alle Olimpiadi nazionali di Filosofia, XXIX edizione. Si è infatti piazzato al primo posto nella selezione regionale del 31 marzo scorso, alla quale ha preso parte con un elaborato in lingua inglese, la stessa lingua della competizione nazionale dei giorni 27- 28- 29 aprile che affronterà a Roma. "Reale e virtuale" è stato il tema di questa edizione che Francesco, nelle quattro ore a disposizione per la prova, ha sviluppato attraverso le griglie indicate dal bando: problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione e attualizzazione.

Il percorso di preparazione alle Olimpiadi posto a disposizione degli studenti dal Collegio Pio X, cadenzato in incontri settimanali, è stato un'opportunità di crescita intellettuale. Oltre ai professori Alberto De Piccoli, Rachele Tortora e Lorenzo Nuscis si sono avvicendati esperti del mondo accademico che hanno reso affascinante una materia di studio a volte ritenuta noiosa. L'argomento della prova regionale è stato un’occasione di riflessione sul rapporto tra la conoscenza e la fisica moderna, tra certezze e probabilità. “Ho scoperto di recente la mia passione per la filosofia - ha detto Francesco - e mi affascina sempre più l’uso del pensiero, avere la possibilità di adoperare questo grande dono che ci distingue e ci consente di investigare per capire il mondo, anche oltre le spiegazioni della fisica”.

La manifestazione, patrocinata dalla Società Filosofica Italiana, da Rai Cultura, dall’Unesco e dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, ha l'obiettivo, tra l’altro, di favorire l’adozione di nuove metodologie didattiche e strumenti informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia e di raccordare scuola, università ed enti di ricerca per valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione delle nuove generazioni.