L’Istituto comprensivo Coletti primeggia al concorso nazionale “Scuole in musica”

L'Istituto comprensivo 5 Coletti di Treviso sul podio del sesto concorso nazionale "Scuole in musica" svoltosi domenica 22 maggio a Verona nella prestigiosa sede di palazzo della Gran Guardia in piazza Brà, con l'Arena a fare da cornice all'evento. 2.500 i giovanissimi studenti in gara in arrivo da tutta Italia, con partecipazione sia online che in presenza.

Premiati tre solisti e due ensemble dell'indirizzo musicale della scuola media Coletti di Santa Bona: Martino Scolese classe 2° che si è aggiudicato il 1° premio con punteggio 95/100 al violoncello; Costanza Svaluto-Ferro classe 3A 1° assoluta con punteggio 98/100 al violoncello; Raffaele Ingrosso classe 3A, 1° premio con punteggio 96/100 al pianoforte; 3° premio al trio violoncelli e pianoforte con Costanza Svaluto Ferro, Martino Scolese e Raffaele Ingrosso; 1° premio al duo di pianoforte Samuele Laenza e Raffaele Ingrosso classe 3A.

Tutte le esecuzioni sono state giudicate con il massimo dei voti, frutto della passione e di un importante lavoro di preparazione dei docenti di strumento Placido Sanson e Paolo Craglietto e del talento di queste giovani eccellenze trevigiane. Anche nella preparazione musicale la scuola si conferma la prima agenzia educativa quanto a formazione e cultura, nonché fondamentale incubatore di passioni per i giovani.