Alla scoperta dell'Universo: il professor Covone incontra gli studenti della Marca

Martedì 14 e mercoledì 15 maggio ai licei "Marcantonio Flaminio" di Vittorio Veneto e "Guglielmo Marconi" di Conegliano si sono tenute due lezioni dal titolo “Il silenzio del cosmo: la ricerca della vita nell’universo”.

L'evento, programmato per le classi quarte, è stato promosso ed organizzato dal Soroptimist Club International Conegliano Vittorio Veneto che ha ospitato come relatore il professor Giovanni Covone, docente dei corsi di Cosmologia (Laurea in Fisica), Astrophysics in Life (Laurea internazionale in Biologia degli Ambienti Estremi), Fondamenti di Fisica e Cosmologia (Laurea in Filosofia) presso l’Università Federico II di Napoli ed autore del libro “Altre Terre” vincitore del Premio Asimov 2024 al Salone del Libro di Torino. Durante gli incontri sono stati affrontati argomenti riguardanti la cosmologia osservativa, la ricerca di pianeti extra solari e l’astrobiologia, con particolare attenzione allo studio delle condizioni fisiche che rendono possibile la vita nell’Universo. Il Professor Covone è membro della collaborazione TESS/NASA che ha scoperto nel 2020 uno dei pianeti simili alla Terra. Le studentesse e gli studenti presenti hanno dimostrato entusiasmo e partecipazione ponendo domande e promuovendo stimolanti osservazioni. Nella serata del 14 maggio, presso il Relais Le Betulle di Conegliano il Professor Covone ha tenuto una conferenza su analoghe tematiche per le Socie e gli ospiti del Soroptimist Club. L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto nazionale “STEM Orientamento e Sperimentazione” promosso dal Soroptimist International D’Italia.