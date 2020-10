Cosa farai da grande? Nella Marca il progetto per scegliere la scuola superiore

Giovedì 22 ottobre alle ore 18.30 la tappa per l’Opitergino/Mottense del progetto "Cosa farai da grande? Ragazzi e genitori davanti al futuro”, la nuova iniziativa ideata da Assindustria Venetocentro insieme a un team di esperti, psicologi del lavoro, economisti e imprenditori con il contributo scientifico di Fondazione Nordest.

Un format innovativo, tutto online, dedicato ai temi dell’orientamento per aiutare in particolare i genitori dei ragazzi delle seconde e terze classi ad accompagnare con consapevolezza i propri figli nel delicato passaggio tra la scuola media e quella superiore e nella scelta del percorso di studi più idoneo per il loro futuro, dovendo decidere tra 6 indirizzi liceali, 11 indirizzi dell'istruzione tecnica, 11 indirizzi dell'istruzione professionale e 21 indirizzi della formazione professionale. Una scelta tanto più delicata nel periodo complesso che stiamo attraversando, nella scuola, nel lavoro e nelle imprese, e in tutta la nostra comunità. Ogni appuntamento, ben dieci in totale tra Padova e Treviso, prevede un medesimo contenuto scientifico ma ciascuno sarà declinato secondo le diverse esperienze territoriali. Attraverso set creativi, testimonianze e interviste, l’obiettivo è riflettere su come comunicare efficacemente con i figli sulla scelta della scuola superiore e le competenze per il futuro. Ripensati per il web in rispetto del distanziamento fisico, gli incontri prevedono un focus sul valore dell’orientamento, le dinamiche relazionali genitori-figli e l’offerta formativa con lo psicologo del lavoro Angelo Boccato. Seguirà un’esperienza di edutainment, formazione e intrattenimento sul confronto con figli adolescenti e la riflessione su competenze, mondo del lavoro e opportunità professionali con i ricercatori di Fondazione Nord Est e il contributo degli imprenditori sulle specializzazioni territoriali. All’appuntamento di Oderzo interverranno, con altri imprenditori, Massimo Tonello, Delegato di Territorio di Assindustria Venetocentro, e con gli esperti, per rendere accessibile i contenuti anche ai più giovani anche gli attori come Vittorio Matteucci, Stefano Pesce e Fred Dalla Rosa. Il collegamento è su piattaforma Zoom ed è sufficiente la prenotazione anticipata all’email education@assindustriavenetocentro.it per ricevere il link per accedere all’incontro. Negli appuntamenti precedenti vi sono già stati oltre 2.800 i partecipanti.

«Il momento che stiamo vivendo deve essere la grande opportunità per rimettere la formazione al centro della società e rilanciare il dialogo scuola, famiglie e imprese - sottolinea Alessandra Polin, Consigliere delegato Assindustria Venetocentro a Education, Scuola - Come imprenditori di questo territorio sentiamo oggi più che mai la responsabilità di dare ai ragazzi e alle famiglie un’informazione quanto più completa e innovativa possibile, per far capire esattamente il senso della scelta e le opportunità che possono derivare da un orientamento verso le competenze tecnico-scientifiche (Stem) che le imprese non trovano e che sono il futuro. Non ci siamo fatti fermare dalle difficoltà legate alla pandemia, perché il percorso di scelta dei ragazzi condiziona il loro futuro e si traduce anche in un gap per il sistema Paese perché questo non ha un sufficiente numero di talenti in settori dove le aziende vogliono crescere per competere nel mondo. Da qui l’impegno a sperimentare modalità e linguaggi innovativi, che favoriscano l’incontro con tutti gli attori del sistema educativo. Con “Cosa farai da grande” ci rivolgiamo direttamente ai genitori che meglio di chiunque altro possono accompagnare i ragazzi nella scelta del percorso di studio, offrendo loro spunti di riflessione ed esperienze sul campo delle imprese, per una scelta pienamente consapevole per il futuro».