Silea, 159 neo diciottenni ricevono la Costituzione dal sindaco

Rossella Cendron, sindaco di Silea, ha consegnato la Costituzione e la tessera elettorale ai neo diciottenni residenti nel Comune. Quest’anno i ragazzi erano ben 159, organizzati in due turni per evitare assembramenti. Alla cerimonia nel Parco dei Moreri era presente anche la Consulta dei giovani che ha illustrato ai neo maggiorenni le opportunità derivanti dalla partecipazione attiva alla vita della comunità. L'Avis Admo ha parlato ai ragazzi informandoli della possibilità di iscriversi e di donare. Durante la cerimonia, sono intervenuti il presidente della Consulta dei giovani, Marco Pellizzon e l'assessore alle Politiche sociali, Francesco Biasin.

Il commento

Così Rossella Cendron: «È sempre un’emozione salutare i ragazzi che entrano a pieno titolo nella comunità civile. Citando Calamandrei, i giovani sono come il combustibile della società per la realizzazione dei valori che ci siamo dati con la Costituzione: loro devono alimentare la passione per la vita attiva nella comunità, impegnandosi per ideali e progetti che li rendano fautori di cambiamento. Mettendo nelle loro mani la Costituzione, ho chiesto che ognuno si prenda a cuore un articolo e che combatta per applicarlo. La consegna della tessera elettorale vuole invece essere un momento di riflessione sul diritto, ma soprattutto dovere legato all’essere parte di una società. Votare è sì un modo per esercitare la propria volontà, ma è soprattutto un dovere civico in virtù del quale ognuno di noi è tenuto a contribuire in forma attiva e responsabile alla vita politica della comunità di cui fa parte, come recita l’articolo 2 della Costituzione».