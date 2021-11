Assegnate le borse di studio agli studenti della scuola Dieffe, officina della ristorazione

Si è svolta venerdì 12 novembre, per il secondo anno, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio per gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Dieffe di Valdobbiadene, messe a disposizione da Villa Sandi, azienda vitivinicola leader nella produzione di vini e di Prosecco DOCG e DOC in Veneto e in Friuli. L’Istituto professionale, ente d’eccellenza per la formazione scolastica regionale che dal 2018 ha sede nell’ex Filanda di Valdobbiadene, costituisce un’importante risorsa del territorio, proponendosi come moderna e specializzata comunità educante per oltre 240 ragazzi che vogliono intraprendere un percorso professionale nei seguenti indirizzi: Cucina, Sala-Bar, Caseificazione e Pasticceria.

Anche in questa occasione la Scuola Dieffe, dove crescita professionale e umana sono considerate obiettivi formativi convergenti e inscindibili, ha voluto premiare gli allievi che durante il triennio formativo 2019/2021 si sono distinti per impegno, passione e costanza nelle attività didattiche scolastiche ed extra scolastiche, acquisendo competenze professionali in indirizzo. Presenti alla premiazione il Direttore Formazione e Istruzione della Regione Veneto Massimo Marzano Bernardi, il Presidente della Fondazione San Nicolò Federico Pendin, il Presidente di Villa Sandi Giancarlo Moretti Polegato e il Preside della Scuola Dieffe Alberto Raffaelli.

Gli studenti che hanno ricevuto una borsa di studio del valore di € 1.000/ciascuna sono: Samuele Baratto, Operatore di Produzione Alimentare, Sara Tognon, Operatrice di Sala-Bar, e Mihaela Luminita Condurache, Operatrice di Caseificazione e Pasticceria.

Il Presidente di Villa Sandi Giancarlo Moretti Polegato ha dichiarato: «Scuola Dieffe è una risorsa molto importante per il territorio. Qui abilità e conoscenze contribuiscono a formare i professionisti della ristorazione del domani, grazie ad un contesto educativo capace di rispettare e valorizzare ogni studente in tutte le sue dimensioni. Oggi più che mai, con la consegna di queste borse di studio, abbiamo potuto cogliere la vera essenza di questi ragazzi, destinati a diventare ambasciatori della cultura dell’agroalimentare e delle eccellenze italiane, che dovranno saperle raccontare e trasmettere da protagonisti in qualunque realtà troveranno lavoro».

Il collegio docenti della Scuola Dieffe è stato unanime nella scelta, che spiega così: “siamo molto orgogliosi del percorso che hanno fatto gli allievi premiati oggi. Le borse di studio vanno a loro perché hanno saputo distinguersi per l’impegno dimostrato nelle attività scolastiche ed extracurriculari, per la passione e l’educazione dimostrate, per la consapevolezza e la tenacia acquisite negli anni e che li hanno portati a superare anche personali difficoltà e insicurezze.”

La Scuola Dieffe, restaurata e riportata a nuova vita nel 2018 grazie all’intervento della famiglia Moretti Polegato, oggi ospita studenti provenienti da oltre 17 paesi europei ed extra-europei ed è un punto di riferimento nel panorama della ristorazione e dell’enogastronomia locale.